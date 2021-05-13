Все школы и детские сады Бердска проверят на безопасность после стрельбы в гимназии №175 Казани
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Все школы и детские сады Бердска проверят на безопасность после стрельбы в гимназии №175 Казани

3:31:155/13/2021Фото: Администрация города Бердска
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Благодаря данным проверкам планируется выявить и устранить нарушения в комплексной системе безопасности образовательных и социальных учреждений.

В Администрации обсудили состояние безопасности образовательных учреждений

В Бердске представители администрации обсудили состояние безопасности образовательных учреждений с представителями Росгвардии и ОМВД. На рабочей встрече присутствовали глава города Евгений Шестернин, заместитель главы администрации Жанна Шурова и директор МКУ «Управление образования и молодежной политики» Михаил Каркавин.

Итоги встречи следующие: необходимо проверить все службы на предмет оперативного реагирования, проверить взаимодействие правоохранительных органов и организаций безопасности социальных объектов: детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и других.

Благодаря данным проверкам планируется выявить и устранить нарушения в комплексной системе безопасности образовательных и социальных учреждений.

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