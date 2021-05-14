Лунный календарь на зачатие мальчика с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
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Лунный календарь на зачатие мальчика с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю

2:20:165/14/2021Фото: Pixabay
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Можно определить лучшие дни для зачатия по лунному календарю. При прохождении Луны в определенных знаках в эти дни, можно судить о том - кто родится.

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Отцы всегда хотят себе наследника

Достаточно часто первым ребенком родители хотят сына. И это вполне объяснимо, ведь каждому отцу нужен наследник и продолжатель рода.

Да и в ситуации, когда уже в семье растет девочка, одна или несколько - тоже хочется, чтобы в семье уже родился мальчик.

Можно определить лучшие дни для зачатия по лунному календарю. При прохождении Луны в определенных знаках в эти дни, можно судить о том - кто родится. Конечно, 100% гарантии Луна вам не даст, но шансы на зачатие ребенка определенного пола существенно возрастают.

Очень благоприятные дни

25 и 28 мая

Хорошие дни

17, 21, 29, 31 мая

Нейтральные дни

19, 22, 24, 26 мая

Плохие дни

18, 20, 23, 30 мая

Самые неподходящие дни

15, 16, 27 мая

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