Лунный календарь на зачатие мальчика с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю

Достаточно часто первым ребенком родители хотят сына. И это вполне объяснимо, ведь каждому отцу нужен наследник и продолжатель рода.
Да и в ситуации, когда уже в семье растет девочка, одна или несколько - тоже хочется, чтобы в семье уже родился мальчик.
Можно определить лучшие дни для зачатия по лунному календарю. При прохождении Луны в определенных знаках в эти дни, можно судить о том - кто родится. Конечно, 100% гарантии Луна вам не даст, но шансы на зачатие ребенка определенного пола существенно возрастают.
Очень благоприятные дни
25 и 28 мая
Хорошие дни
17, 21, 29, 31 мая
Нейтральные дни
19, 22, 24, 26 мая
Плохие дни
18, 20, 23, 30 мая
Самые неподходящие дни
15, 16, 27 мая