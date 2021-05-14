Росгвардия нагрянула в школу №12 Бердска после расстрела детей в гимназии №175 Казани
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Росгвардия нагрянула в школу №12 Бердска после расстрела детей в гимназии №175 Казани

1:59:075/14/2021Фото: Администрация города Бердска
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Комплексные проверки безопасности будут проводиться во всех образовательных и социальных учреждениях города.

По итогам проверок в администрации Бердска состоится совещание

Представители управления образования и молодежной политики Бердска проверили знания учителей и вахтера школы по поводу порядка действия в случае чрезвычайных ситуаций. Далее прошла проверка спецподразделения Росгвардии. После поступления сигнала сотрудники прибыли в школу в установленные сроки. ⠀

Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики» Михаил Каркавин сообщил, что комплексные проверки будут проводиться во всех образовательных и социальных учреждениях города.

После проверок в администрации города пройдет совещание, на котором при надобности примут те меры по устранению нарушений, которые необходимы. Также, если необходимо, администрация займется улучшением системы безопасности образовательных и социальных учреждений.

Напомним, 11 мая в Казани произошла трагедия. 19-летний Ильназ Галявиев возомнил себя богом. Взял Hatsan Escort PS и устроил бойню в родной школе. В результате стрельбы погибли 7 детей и два учителя. Все школы и детсады по всей России экстренно проверяют на безопасность.

Ране в другом российском городе безумец беспрепятственно зашел в детский сад, поднялся в спальню малышей и зарезал мальчика.

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школабезопасностьпроверка
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