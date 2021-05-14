Виновного в убийстве жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой объявили в международный розыск

Обвиняемого в убийстве жены главного врача Искитимской районной больницы Алексея Кайгородова объявили в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение в убийстве, сообщила представитель пресс-службы СК по Новосибирской области.
Напомним, убийство Людмилы Кайгородовой произошло в Искитиме в сентябре 2020 года. На теле женщины были обнаружены следы пыток. Обнаружил погибшую жену сам Алексей Кайгородов, когда 27 сентября вернулся домой из поездки.
Ранее глава следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование этого дела. Тогда подозреваемого в гибели жены Кайгородова объявили в федеральный розыск.