В России готовы отказаться от ЕГЭ. Когда это произойдет, рассказываем
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В России готовы отказаться от ЕГЭ. Когда это произойдет, рассказываем

9:37:585/14/2021Фото: pixabay.com
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В комитете госдумы постоянно обсуждают вопрос о несостоятельности и отмене ЕГЭ в нашей стране.

Нужно думать о том, как вернуться к традиционному образованию

В России могут отказаться от системы ЕГЭ, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

Ранее вице-спикер госдумы Петр Толстой заявил, что качество образования в стране падает и нам необходимо возвращаться к традиционному образованию, отменив ЕГЭ. Необходимо ставить на первый план не содержание, а форму.

- Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы ВУЗы, и в этом заинтересованы люди. Но поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займет достаточно долгое время», — отметил Зайцев.

По словам заместителя, в комитете госдумы постоянно обсуждают вопрос о несостоятельности и отмене ЕГЭ в нашей стране.

- Вся информация, которая к нам приходит, конечно, говорит о том, что ребята с 1 класса готовятся к ЕГЭ, не столько уделяя время предметам. У них с самого детства закладывается, что нужно сдать некий ЕГЭ, и они к нему все время готовятся. То есть вопрос не в знаниях, а в получении высоких баллов», — подчеркнул спикер.

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