Рыжеволосая красавица Мария в кроссовках вышла замуж за программиста Ивана 14 мая 2021 года в Бердске
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Рыжеволосая красавица Мария в кроссовках вышла замуж за программиста Ивана 14 мая 2021 года в Бердске

9:32:095/15/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Пара познакомилась в интернете, в соцсети Вконтакте, совершенно случайно: писали комментарии, начали разговаривать, заинтересовались друг другом, встретились — и решили не расставаться.

Иван и Мария стали мужем и женой 14 мая 2021 года в Бердске

Сказочная свадьба случилась в Бердске 14 мая 2021 года. Мужем и женой в солнечный ветреный день стали Иван да Марья.
Мария молодая и очень красивая девушка — рыжие волнистые волосы, летящее длинное платье, букет чайных и розовых роз — сказочно хороша. Иван в синем строгом костюме; белой рубашке, бордовая бабочка и цветы в петлице делают мужчину просто неотразимым. Иван работает программистом, Мария — будущий врач. Знакомы чуть больше двух лет. Пара познакомилась в интернете, в соцсети Вконтакте, совершенно случайно: писали комментарии, начали разговаривать, заинтересовались друг другом, встретились — и решили не расставаться.

Готовить Мария умеет очень хорошо.
- Иван любит мясо. Мы вместе готовим, если что-нибудь сложное и серьезное,- говорит Мария.
- Маша десерты готовит вкусные, - хвалит жену Иван.
И муж и жена в семье за равноправие.
- Общая ответственность и общие решения в нашей семье, - говорит Иван.
Детей хотят оба.
- Пусть и девочки, и мальчики, лишь бы здоровые, - говорит Мария.
Иван и Мария доверяют друг другу, но ходить в гости и встречаться с друзьями решили всегда вместе.
- С детьми буду оставаться, куда ж деваться. Я вполне справлюсь, у меня есть младшие братья и сестры, - смеется Иван.

Поздравить Ивана и Марию в ЗАГС пришли родители и друзья. Обе мамы совсем молодые и красивые женщины, даже не верится, что уже женят своих детей.
- Желаем детям счастья, любви, чтоб жили вместе до золотой свадьбы,- вместе пожелали Ивану и Марии мамы.
«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет Ивана и Марию с днем свадьбы и желает им исполнения всех желаний, как в сказке.

Свидетельство о браке в руках Ивана: теперь Иван и Мария - муж и жена

Красивая пара Иван и Мария

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свадьбамолодожены
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