Поднятая грядка в огороде и саду: эти восемь ошибок часто делают - вот как их избежать
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Поднятая грядка в огороде и саду: эти восемь ошибок часто делают - вот как их избежать

9:35:265/15/2021Фото: pixabay.com
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Приподнятая грядка позволяет вам работать стоя, так что здесь вы защищаете свою спину.

Рекомендуется маркировать соответствующие сорта растений

Высокие грядки популярны у многих садоводов-любителей. Однако могут быстро закрасться ошибки, которые могут снизить урожай фруктов и овощей в этом году. Мы покажем вам, чего вам следует избегать.

Поднятые грядки - привычное зрелище в немецких садах. Это тоже неудивительно, ведь приподнятая грядка имеет ряд преимуществ. Например, приподнятая грядка позволяет вам работать стоя, так что здесь вы защищаете свою спину. Кроме того, приподнятая грядка позволяет заниматься садоводством в местах, которые для этого не предназначены, например на террасе.

Однако при работе с приподнятой кроватью также есть некоторые ошибки, которых следует избегать, иначе преимущества будут потеряны.

Этих ошибок следует избегать, если в вашем саду стоит приподнятая грядка.


  1. Как уже было сказано, одно из преимуществ приподнятой кровати - возможность работать стоя. Однако вы потеряете эту возможность, если выберете неправильную рабочую высоту для приподнятой кровати. Поэтому подумайте и проверьте, какая высота подходит вам, прежде чем строить грядку .
  2. То же касается и ширины приподнятого грядки. Не кладите приподнятую грядку слишком широко, иначе эта ошибка сделает работу излишне напряженной и неудобной.
  3. Многие также ошибаются в одежде приподнятой кровати. Важно избегать контакта между землей и внешней стеной, поскольку последняя обычно сделана из дерева, а влага в земле может быстро образоваться и сломаться. Чтобы не было контакта между землей и внешней стеной, можно, например, поместить между землей и стеной дренажную пленку.
  4. Расположение гребней также очень важно. Некоторые растения предпочитают тенистые места, а другие комфортно себя чувствуют на прямых солнечных лучах. Поэтому вам обязательно нужно знать предпочтения растений и соответственно расположить грядку.
  5. В общем, желательно использовать растения, совместимые друг с другом. При уходе за растениями важно учитывать многие факторы, такие как тип почвы, частота полива или вышеупомянутое предпочтение солнечному свету. Поэтому важно, чтобы вы выбирали виды растений для своей грядки, которые соответствуют друг другу с точки зрения этих свойств.
  6. Еще одна популярная ошибка - слишком густая посадка приподнятой грядки. В целом следует отметить, что растения в природе всегда конкурируют за необходимые условия жизни, такие как свет, вода, питательные вещества и пространство. Поэтому следует избегать слишком густой посадки грядки, иначе растения будут мешать росту друг друга.
  7. В принципе, также рекомендуется маркировать соответствующие сорта растений, чтобы вы не забыли, какие семена вы на самом деле посадили. Особенно приподнятая грядка, на которой вы сажаете много разных сортов, может выглядеть очень запутанной и запутанной. Маркировка видов растений дает здесь лучший обзор.
  8. Последняя и популярная ошибка - недооценка вредителей . Несмотря на то, что растения находятся на возвышении, вы должны защищать семена от вредителей. Есть несколько способов и уловок против вредителей , например, уловка с кофейной гущей.

Источник: focus.de

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