Горячую воду дали в 99% домов центра Бердска после испытания сетей на прочность, заявил директор КБУ

В Бердске завершились гидравлические испытания сетей, а значит, горячую воду вернули в многоквартирные дома. Речь идет о жителях центральной части города, которые отапливают котельные «Вега» и частная ТГК-1.
Накануне сообщалось, что всем возобновят горячее водоснабжение 14 мая. Однако, как выяснилось, повезло не всем. Как пояснил в субботу «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин, горячая вода есть у 99% жителей Бердска.
- Над оставшимся процентом КБУ работает. Мы обещаем справиться в "ближайшее время", - прокомментировал Пронюшкин 15 мая, отметив, что 1% входят дома, где после проверки сетей на прочность выявили дефекты. Идет их устранение.
По графику с 11 по 13 мая прошли гидравлические испытания нагрузкой 1,25 от рабочего давления, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
-В связи с тем, что ТГК-1 находится в стадии вывода из эксплуатации, она не участвовала в проведении испытаний. По этой причине специалистами МУП "КБУ" была разработана новая схема подключения сетей, обслуживаемых ТГК, под нагрузку. Котельная "Вега" выдала необходимое давление. Испытания провели успешно, - пояснил директор КБУ.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следующие на очереди по отключению горячей воды многоквартирные дома Микрорайона. Коммуникации от котельных «Новая» и «Озерная» тоже испытают на прочность после отопительного сезона.