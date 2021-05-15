Арестованный за взятки замминистр транспорта Новосибирской области останется в СИЗО еще 3 месяца
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Арестованный за взятки замминистр транспорта Новосибирской области останется в СИЗО еще 3 месяца

9:59:225/15/2021Фото: Nso.ru
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За год Сергей Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей от руководства ТУАД и коммерсантов, считает следствие, - за общее покровительство и новые контракты.

Сергей Ставицкий останется под стражей до 25 августа

На три месяца и 10 суток продлил суд срок содержания под стражей замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", его обвиняют в получении взятки и арестовали 20 марта 2021.

"Срок содержания под стражей обвиняемому Ставицкому С. В. продлен на три месяца 10 суток, то есть по 25 августа 2021 года", - сказано в сообщении Октябрьского райсуда Новосибирска.

Уголовное дело в отношении Ставицкого возбудило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР. После его задержания прошли обыски в региональном минтрансе и ТУАД. 20 марта он был арестован.

По версии следствия, в 2019-2020 годах Ставицкий предложил руководителю ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаилу Чуманову передавать ему деньги и оказывать услуги за финансирование по госконтрактам и  за общее покровительство. За год Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей, считает следствие.

Напомним, что Чуманов и представители двух фирм были задержаны по подозрению в коррупции 23 декабря 2020-го.

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