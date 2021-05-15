15 мая - День лакоманьяка: празднуют все любители красивых ногтей
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15 мая - День лакоманьяка: празднуют все любители красивых ногтей

9:29:535/15/2021Фото: Pixabay
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Многие производители лаков с того времени стали прислушиваться к пожеланиям женщин и начали работать в сотрудничестве с теми, кто увлекается коллекциями лаков.

лак
Коллекционирование лаков стало новым увлечением

Ежегодно все красавицы, которые любят делать самый разнообразный маникюр, отмечают 15 мая свой собственный праздник- День лакоманьяка.

Началось все в 2009 году, когда на интернет-платформе "живой журнал" было создано сообщество любительниц маникюра. Они обменивались своими секретами красивого маникюра, оставляли отзывы о лаках, делились своими хитростями.

Группа быстро набрала популярность, девушки даже стали устраивать встречи, чтобы показать свои новинки и коллекции лаков. Восхищение вызывали не только цвет, но и текстура лаков и способы их применения.

Вскоре фантазия девушек набрала такие обороты, что они начали заказывать лаки за рубежом, расширяя свои коллекции, однако с 2013 года Великобритания ввела ограничения на пересылку лаков для ногтей физическим лицам в нашу страну.

Тогда одна из участниц группы открыла свой интернет-магазин и как юридическое лицо стала ввозить в Россию недоступные для обычных девушек лаки. За два года ее магазин набрал удивительную популярность.

Многие производители лаков с того времени стали прислушиваться к пожеланиям женщин и начали работать в сотрудничестве с теми, кто увлекается коллекциями лаков.

Затем было проведено интернет-голосование, в ходе которого определили дату нового праздника - Дня лакоманьяка. Теперь ежегодно он отмечается 15 мая.

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