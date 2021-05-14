Водитель не выпускал школьника из автобуса №7 Бердска: Ребенок забыл проездной и у него не было 25 рублей

Из-за неоплаченного проезда не выпускал 15-летнего пассажира из автобуса водитель маршрута №7 ПАТП Бердска. Инцидент произошел сегодня, 14 мая в районе 10 часов утра. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила очевидец события горожанка Антонина, которая ехала в автобусе на свою дачу.
Как стало известно, 15-летний подросток забыл дома социальную карту школьника для оплаты проезда. Свой проступок он в автобусе объяснил, но водителю было все равно. Мальчик намеревался выйти на остановке "Алмазная". Он уже хотел покинуть автобус, но тут двери перед ним захлопнулись. Водитель в грубой форме начал требовать деньги. Пассажиры были в шоке.
- Водитель был озлоблен и груб со всеми пассажирами. Мы были ошарашены. Вспомнился случай с детьми, который недавно произошел в Казани. А потом мы удивляемся, откуда злость и обиды у детей, в то время как у взрослых такое происходит! Зачем так делать? Дети должны быть защищены и не попадать в ситуацию, когда из-за 25 рублей закрывают двери и направляют агрессию,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" одна из пассажирок автобуса маршрута №7 Антонина сегодня, 14 мая.
В итоге собравшимся в транспорте стало жаль 15-летнего парня. Они решили скинуться ему на проезд. Пассажиры передали деньги водителю.
Отметим, что Владимир Путин в феврале 2021 года, подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.
Руководитель бердского ПАТП Елена Бороздина пообещала разобраться в произошедшей ситуации. Если виновника найдут, то к нему предъявят жесткие меры, вплоть до увольнения.
- Мы действуем в соответствии с порядком. Возьмем с водителя объяснительную. У нас сейчас в некоторых автобусах установлены камеры видеонаблюдения. Мы сейчас их посмотрим и очень жесткие меры предпримем. Конечно, это незаконно. С водителями были проведены инструктажи неоднократно, в том числе после введения в действие норм Кодекса об административных правонарушениях. Все были предупреждены об ответственности. Мне очень интересно кто у нас такое сделал и вообще имело ли это место быть,- прокомментировала руководитель ПАТП Бердска Елена Бороздина.
Напомним, что случай с хамским отношением водителя в Бердске - не единственный. Так, ранней весной 2021 года, водитель маршрутки №12 категорически отказался везти 12-летнюю школьницу без маски, а водитель маршрутки №325 10-летнюю девочку высадил на полпути из-за того, что ей не хватило 3 рублей на проезд.
Водила молодец, надо было его на конечку увезти и пинок под зад, чтоб в 15 лет больше не «забывал», поколение слишком хитропопое нарождается, в порядке вещей стоять на остановках деньги клянчить, уж молчу чтоб я сделал с этими попрошайками.