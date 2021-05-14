Водитель не выпускал школьника из автобуса №7 Бердска: Ребенок забыл проездной и у него не было 25 рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Водитель не выпускал школьника из автобуса №7 Бердска: Ребенок забыл проездной и у него не было 25 рублей

12:27:485/14/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
1

Подросток забыл социальную карту для проезда дома. Свой проступок он объяснил, но рулевому было все равно. На остановке "Алмазная" двери перед мальчиком плотно захлопнулись. Ему стало ужасно обидно.

Как утверждают пассажиры, водитель вел себя агрессивно

Из-за неоплаченного проезда не выпускал 15-летнего пассажира из автобуса водитель маршрута №7 ПАТП Бердска. Инцидент произошел сегодня, 14 мая в районе 10 часов утра. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила очевидец события горожанка Антонина, которая ехала в автобусе на свою дачу.

Как стало известно, 15-летний подросток забыл дома социальную карту школьника для оплаты проезда. Свой проступок он в автобусе объяснил, но водителю было все равно. Мальчик намеревался выйти на остановке "Алмазная". Он уже хотел покинуть автобус, но тут двери перед ним захлопнулись. Водитель в грубой форме начал требовать деньги. Пассажиры были в шоке.

- Водитель был озлоблен и груб со всеми пассажирами. Мы были ошарашены. Вспомнился случай с детьми, который недавно произошел в Казани. А потом мы удивляемся, откуда злость и обиды у детей, в то время как у взрослых такое происходит! Зачем так делать? Дети должны быть защищены и не попадать в ситуацию, когда из-за 25 рублей закрывают двери и направляют агрессию,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" одна из пассажирок автобуса маршрута №7 Антонина сегодня, 14 мая.

В итоге собравшимся в транспорте стало жаль 15-летнего парня. Они решили скинуться ему на проезд. Пассажиры передали деньги водителю.

Отметим, что Владимир Путин в феврале 2021 года, подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.

Руководитель бердского ПАТП Елена Бороздина пообещала разобраться в произошедшей ситуации. Если виновника найдут, то к нему предъявят жесткие меры, вплоть до увольнения.

- Мы действуем в соответствии с порядком. Возьмем с водителя объяснительную. У нас сейчас в некоторых автобусах установлены камеры видеонаблюдения. Мы сейчас их посмотрим и очень жесткие меры предпримем. Конечно, это незаконно. С водителями были проведены инструктажи неоднократно, в том числе после введения в действие норм Кодекса об административных правонарушениях. Все были предупреждены об ответственности. Мне очень интересно кто у нас такое сделал и вообще имело ли это место быть,- прокомментировала руководитель ПАТП Бердска Елена Бороздина.

Напомним, что случай с хамским отношением водителя в Бердске - не единственный. Так, ранней весной 2021 года, водитель маршрутки №12 категорически отказался везти 12-летнюю школьницу без маски, а водитель маршрутки №325 10-летнюю девочку высадил на полпути из-за того, что ей не хватило 3 рублей на проезд.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгипроездне хватило денегпассажиры.высадил мальчика из автобуса
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Жаль подростка?

    Аноним, 14 мая 2021 12:45:53
    Судя по тому что он со школы возвращался добрые пассажиры и с утра ему скидывались
    Водила молодец, надо было его на конечку увезти и пинок под зад, чтоб в 15 лет больше не «забывал», поколение слишком хитропопое нарождается, в порядке вещей стоять на остановках деньги клянчить, уж молчу чтоб я сделал с этими попрошайками.
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новое пособие для пенсионеров придумали в России
12:48:14 5/14/2021
Новое пособие для пенсионеров придумали в России
БердскЧем отличаются три вакцины от коронавируса в России и стоит ли выбирать, ответил главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов
12:40:46 5/14/2021
Чем отличаются три вакцины от коронавируса в России и стоит ли выбирать, ответил главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов
Можно ли работать 14 мая в день Благоверной Тамары-2021: сегодня в церкви день памяти царицы Грузинской
12:40:23 5/14/2021
Можно ли работать 14 мая в день Благоверной Тамары-2021: сегодня в церкви день памяти царицы Грузинской
БердскЖена миллиардера Елена Перминова из Бердска устроила праздник в честь будущего ребенка
12:36:57 5/14/2021
Жена миллиардера Елена Перминова из Бердска устроила праздник в честь будущего ребенка
БердскЧто меняют в правилах оборота гражданского оружия после расстрела детей в гимназии №175 Казани: Чек-лист из семи пунктов
12:31:41 5/14/2021
Что меняют в правилах оборота гражданского оружия после расстрела детей в гимназии №175 Казани: Чек-лист из семи пунктов
БердскВодитель не выпускал школьника из автобуса №7 Бердска: Ребенок забыл проездной и у него не было 25 рублей
12:27:48 5/14/2021
Водитель не выпускал школьника из автобуса №7 Бердска: Ребенок забыл проездной и у него не было 25 рублей
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС ради фильма "Вызов"
12:04:26 5/14/2021
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС ради фильма "Вызов"
15 мая - Международный день семьи-2021: что сделать в этот день и как поздравить самых любимых людей?
11:48:53 5/14/2021
15 мая - Международный день семьи-2021: что сделать в этот день и как поздравить самых любимых людей?
БердскКак правильно ухаживать за пушистиками, Nestle Purina расскажет школьникам на форуме «СибЭкоПром-2021»
11:33:39 5/14/2021
Как правильно ухаживать за пушистиками, Nestle Purina расскажет школьникам на форуме «СибЭкоПром-2021»
Счастливые поздравления на День фрилансера 14 мая для самых творческих
11:20:18 5/14/2021
Счастливые поздравления на День фрилансера 14 мая для самых творческих