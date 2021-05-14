Можно ли работать 14 мая в день Благоверной Тамары-2021: сегодня в церкви день памяти царицы Грузинской

Зенит славы Грузии наступил во времена правления царицы Тамары, правнучки великого строителя Давида. Сегодня, 14 мая, православная церковь сегодня чтит ее память.
Царица Тамара была первой женщиной в Грузии, вступившей на престол и годы ее правления были самыми счастливыми для всей страны. Никогда до нее и после нее Грузия не достигала такой степени процветания и не развивала своего могущества.
Летописец 13 века в Грузии писал, что смерть царицы Тамары была первой печальной новостью за все то время, как Тамара была у престола. Процветание в Грузии было абсолютно везде - и внешние завоевания, и укрепление власти. Росли города, развивалось образование, благосостояние народа росло, расширялась торговля.
Время царствования Тамары называют "золотым веком" Грузии.
Первое, что сделала Тамара после своего коронования после смерти отца, это созыв Поместного собора, на котором были от власти отстранены недостойные архиереи, правители, которые злоупотребляли и упивались собственной властью, церкви был возвращен иммунитет (освобождение служителей от воинской обязанности, гражданской службы и уплаты налогов). Жизнь простых крестьян существенно облегчилась.
За время царствования Тамары не был казнен ни один человек, никто ни разу не получил телесного наказания. Для того, чтобы подавать милостыню бедным, не тратя средств из государственной казны, царица Тамара занималась рукоделием, продавала труды и вырученные средства отдавала бедным.
Тамара помогала процветанию христианства на земле Грузинской - в те местности, где христианства не было, направляла духовных наставников, обеспечивала их всем необходимым, помогала в строительстве храмов и украшала их иконами.
Скончалась царица мирно, по разным данным в 1212 году или в 1213 году. Она опасалась мести со стороны мусульман за продвижение христианства, поэтому велела похоронить ее тайно. До сих пор достоверно неизвестно место ее захоронения.
14 мая повсеместно проходят торжественные молебны в православных храмах. Самые пышные празднества проходят в церкви Дидубийской Богоматери, что расположена в Тбилиси. Именно в этой церкви Тамара венчалась со своим вторым мужем.
В России 14 мая чтут в церквях пророка Иеремию. В народе день называется день Еремея, или Еремеев день. В этот день полевые работы набирали обороты, поэтому сегодня строго запрещалось бездельничать. Работать обязаны были все от мала до велика. Кто не работал сегодня на земле - считалось что весь год голодным проведет.
Обязательно обращали на лунный цикл - в зависимости от фазы луны сеяли разные культуры. Но мужчинам сегодня разрешалось сеять только рожь. Женщинам - горох и яровые.
Мелкое воровство сегодня, как ни странно, приветствовалось. Украсть горсть пшеницы - обеспечить себя хорошим урожаем. Поэтому сегодня тщательно приглядывали за своим зерном. Да и за соседским тоже.