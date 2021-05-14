Чем отличаются три вакцины от коронавируса в России и стоит ли выбирать, ответил главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов

Как известно, сегодня в России разработано и зарегистрировано три вида вакцины для того, чтобы привиться от коронавируса.
Первой в августе 2020 года в России зарегистрировали Гам-Ковид-Вак ( "Спутник V"). Препарат разработал московский Центр им. Гамалеи. Это генно-инженерная векторная вакцина - на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. Основу вакцины составляет неопасный аденовирус, в который встроили небольшой ген — участок генома коронавируса SARS-CoV-2. Этот аденовирус - «вектор», то есть транспорт для доставки в клетки, доставляет в организм белки-антигены и провоцирует иммунный ответ. Вводится двукратно с интервалом 3 недели. Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания — 100%. Ожидается, что иммунитет формируется на два года.
В октябре 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском научном центре «Вектор». Это генно-инженерная пептидная вакцина. Она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые обучается иммунная система. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Иммунологическая эффективность 100%. Иммунная защита ожидается будет действовать не менее года.
20 февраля 2021 года Минздравом России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса - "КовиВак". Она разработана Центром имени Чумакова РАН. Это «классическая» вакцина. В ее основе цельный «убитый» вирус, как и у 99% вакцин в мире. За препаратами такого типа стоит 300 лет опыта вирусологии. Вводится дважды внутримышечно с интервалом две недели.
О том, в чем различие в применении вакцин и стоит ли выбирать, какую именно вакцину выбрать для вакцинации «Курьер. Среда. Бердск» спросил сегодня, 14 мая, главного врача ЦГБ Искитима Алексея Кайгородова.
- Для меня разницы между вакцинами нет. Минздрав сейчас предоставил нам Гам-Ковид-Вак ("Спутник V") и «ЭпиВакКорона», мы их ставим. Будет третья, будем третью ставить. По эффективности вакцины абсолютно одинаковы. Осложнений не зарегистрировано. Отличаются вакцины только по условиям хранения. Вакцина «Спутник V” хранится при температуре -18 градусов. Прививаем мы ей либо в пунктах вакцинации, оборудованных морозильниками или если проводится выездная вакцинация — акция, когда едет бригада со специальными контейнерами, которые держат температуру -18 градусов несколько часов. За короткое время по предварительному сбору людей делаем вакцинацию людей одномоментно. Векторовская вакцина «ЭпиВакКорона», которая может храниться при температуре +6 +8 градусов в холодильнике, она вся отдана на ФАПы в отдаленные районы, чтобы ее спокойно хранить в обычном холодильнике и делать вакцинацию людям, которые не могут приехать в Искитим и сделать прививку на пунктах вакцинации. На каждый ФАП невозможно ж поставить морозильник, - рассказал Алексей Алексеевич.