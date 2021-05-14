Жена миллиардера Елена Перминова из Бердска устроила праздник в честь будущего ребенка

В Подмосковье жена миллиардера из Бердска Елена Перминова устроила грандиозную вечеринку в честь будущего ребенка.
Праздник проходил во дворе особняка в Подмосковье. Хозяйка приготовила для гостей большой стол с различными закусками и фотозону.
Перминова собрала на вечеринке в честь будущего ребенка именитых гостей, в числе которых были Яна Рудковская, Ульяна Сергеенко, Наталья Османн и другие друзья девушки.
Елена Перминова вышла замуж за миллиардера Александр Лебедев много лет назад. Пара воспитывает трех детей и в скором времени ожидает пополнения.