Жена миллиардера Елена Перминова из Бердска устроила праздник в честь будущего ребенка
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Жена миллиардера Елена Перминова из Бердска устроила праздник в честь будущего ребенка

12:36:575/14/2021Фото: Страница Елены Перминовой в Instagram
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Хозяйка приготовила для гостей большой стол с различными закусками и фотозону.

Праздник проходил во дворе особняка в Подмосковье

В Подмосковье жена миллиардера из Бердска Елена Перминова устроила грандиозную вечеринку в честь будущего ребенка.

Праздник проходил во дворе особняка в Подмосковье. Хозяйка приготовила для гостей большой стол с различными закусками и фотозону.

Перминова собрала на вечеринке в честь будущего ребенка именитых гостей, в числе которых были Яна Рудковская, Ульяна Сергеенко, Наталья Османн и другие друзья девушки.

Елена Перминова вышла замуж за миллиардера Александр Лебедев много лет назад. Пара воспитывает трех детей и в скором времени ожидает пополнения.

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