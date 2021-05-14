Новое пособие для пенсионеров придумали в России
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Новое пособие для пенсионеров придумали в России

12:48:145/14/2021Фото: pixabay.com
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Данные средства особенно актуальны в пандемию для граждан пенсионного возраста, так как они наиболее подвержены тяжёлым последствиям заболеваний. Также пенсионерам может не хватать финансов для приобретения необходимых медицинских средств.

Обеспечение средствами особенно актуально для граждан пенсионного возраста

Депутат госдумы Иван Сухарев предложил ввести единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты.

Сухарев отметил, что в этот сложный эпидемиологический период очень важно использовать средства индивидуальной защиты и профилактики.

Данные средства особенно актуальны в пандемию для граждан пенсионного возраста, так как они наиболее подвержены тяжёлым последствиям заболеваний. Также пенсионерам может не хватать финансов для приобретения необходимых медицинских средств.

- В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты, — приводятся слова из обращения.

Депутат добавил, чтобы данное пособие расходовалось на установленные цели, оно может выдаваться путем предоставления именного сертификата или с помощью другого механизма.

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пособияпандемия пенсионеры
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