Новое пособие для пенсионеров придумали в России

Депутат госдумы Иван Сухарев предложил ввести единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты.
Сухарев отметил, что в этот сложный эпидемиологический период очень важно использовать средства индивидуальной защиты и профилактики.
Данные средства особенно актуальны в пандемию для граждан пенсионного возраста, так как они наиболее подвержены тяжёлым последствиям заболеваний. Также пенсионерам может не хватать финансов для приобретения необходимых медицинских средств.
- В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты, — приводятся слова из обращения.
Депутат добавил, чтобы данное пособие расходовалось на установленные цели, оно может выдаваться путем предоставления именного сертификата или с помощью другого механизма.