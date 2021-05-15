В какие страны Россия открывает авиасообщение с 25 мая 2021
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В какие страны Россия открывает авиасообщение с 25 мая 2021

9:04:075/15/2021Фото: pixabay.com
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Кроме того, добавили российские города, из которых с этой даты возобновится международное авиасообщение.

самолет
Россия открывает небо

В оперативном штабе 14 мая рассказали, в какие страны возобновляется авиасообщение из России. Стало известно, что с 25 мая самолеты полетят в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия (Москва - Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва - Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва - Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва - Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва - Джидда три раза в неделю; Грозный - Джидда один раз в неделю; Махачкала - Джидда один раз в неделю)", - сказало в сообщении оперштаба.

К 15 мая уже возобновлены перелеты из России в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

Напомним, что на данный момент приостановлено авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией - до 1 июня 2021 года.

По информации федерального оперштаба, число регулярных рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией с 25 мая будет увеличено на взаимной основе.

"Кроме того, принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток - Сеул - три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул - по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Токио и Владивосток - Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск - Токио)", - уточнятся в сообщении.

С 25 мая международные полеты начнутся из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Сейчас авиасообщение с зарубежными странами осуществляется из 25 городов России: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерова, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

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