21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых

Чтоб квартиру оценить и дом продать,
Нам БТИ скорее в гости нужно звать,
Ведь в этом деле только их не провести,
На план все четко смогут занести.
Желаем, чтоб в работе трудной этой,
Они здоровье уберечь смогли, не подорвать,
Всегда легко с любой справлялись сметой,
И дату праздника, день БТИ не забывать!
Квадратных метров мега – профи знахарь,
Не кто попало наш работник БТИ,
Работа не дай бог, не мед, не сахар,
Уходит с головой в бумаги, в чертежи свои.
Отобразит на плане даже мышки норку,
Увидит спрятанный в стене дефект любой,
Пускай ползет карьера только в горку,
Работник БТИ, страна горда тобой!
Объекта никакого эти люди не боятся,
Будь то элитная квартира, дом, гараж,
Даже фата – морганы замки точно отразятся,
Коль начертить возьмется БТИшник наш!
Любые акты выдать, узаконить даты,
Все отразить, все точно подсчитать,
Да бросьте, наконец, ваши квадраты,
И свой праздник дуйте дружно отмечать!
Он сложности любой шутя оформит сделку,
Возьмет расчеты и архивы под контроль,
Техплан в два счета он положит на тарелку,
Работник БТИ, как человек – консоль!
Любой объект, все точно подсчитает,
Эмоций ноль, сплошные цифры, факт!
Мы в этот день сердечно всех их поздравляем,
Нельзя стране без БТИ никак!
Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru