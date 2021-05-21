21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых

2:10:585/21/2021Фото: bipbap.ru
0

подзаг

День инвентаризатора (работника БТИ)

Чтоб квартиру оценить и дом продать,
Нам БТИ скорее в гости нужно звать,
Ведь в этом деле только их не провести,
На план все четко смогут занести.
Желаем, чтоб в работе трудной этой,
Они здоровье уберечь смогли, не подорвать,
Всегда легко с любой справлялись сметой,
И дату праздника, день БТИ не забывать!

День инвентаризатора (работника БТИ)

Квадратных метров мега – профи знахарь,
Не кто попало наш работник БТИ,
Работа не дай бог, не мед, не сахар,
Уходит с головой в бумаги, в чертежи свои.
Отобразит на плане даже мышки норку,
Увидит спрятанный в стене дефект любой,
Пускай ползет карьера только в горку,
Работник БТИ, страна горда тобой!

День инвентаризатора (работника БТИ)

Объекта никакого эти люди не боятся,
Будь то элитная квартира, дом, гараж,
Даже фата – морганы замки точно отразятся,
Коль начертить возьмется БТИшник наш!
Любые акты выдать, узаконить даты,
Все отразить, все точно подсчитать,
Да бросьте, наконец, ваши квадраты,
И свой праздник дуйте дружно отмечать!

День инвентаризатора (работника БТИ)

Он сложности любой шутя оформит сделку,
Возьмет расчеты и архивы под контроль,
Техплан в два счета он положит на тарелку,
Работник БТИ, как человек – консоль!
Любой объект, все точно подсчитает,
Эмоций ноль, сплошные цифры, факт!
Мы в этот день сердечно всех их поздравляем,
Нельзя стране без БТИ никак!

День инвентаризатора (работника БТИ)

Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиДень инвентаризаторадень бти
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых
    2:10:58 5/21/2021
    21 мая - День инвентаризатора: лучшие открытки и поздравления для самых незаменимых
    С 23 мая - время ретроградного Сатурна: у трех знаков зодиака раскроется судьба
    1:30:24 5/21/2021
    С 23 мая - время ретроградного Сатурна: у трех знаков зодиака раскроется судьба
    С Днем Тихоокеанского флота 21 мая: бравые открытки и мирные поздравления
    1:02:06 5/21/2021
    С Днем Тихоокеанского флота 21 мая: бравые открытки и мирные поздравления
    Чарующие открытки в День космоса от дизайнера на 21 мая и поздравления в прозе
    11:40:48 5/20/2021
    Чарующие открытки в День космоса от дизайнера на 21 мая и поздравления в прозе
    Когда высаживать в мае пророщенный картофель, а когда поздний: благоприятные даты 2021 года
    11:20:07 5/20/2021
    Когда высаживать в мае пророщенный картофель, а когда поздний: благоприятные даты 2021 года
    Дело о плюнувшем в 11-летнего мальчика и поставившего его на колени новосибирце взял под личный контроль глава СКР Бастрыкин
    11:10:23 5/20/2021
    Дело о плюнувшем в 11-летнего мальчика и поставившего его на колени новосибирце взял под личный контроль глава СКР Бастрыкин
    Лучшие картинки на День полярника открытки 21 мая и согревающие поздравления
    10:40:45 5/20/2021
    Лучшие картинки на День полярника открытки 21 мая и согревающие поздравления
    Неповторимые открытки в День военного переводчика 21 мая от дизайнера и добрые поздравления
    10:20:52 5/20/2021
    Неповторимые открытки в День военного переводчика 21 мая от дизайнера и добрые поздравления
    Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердило правительство: Когда и сколько вернут, узнайте подробности
    10:11:11 5/20/2021
    Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердило правительство: Когда и сколько вернут, узнайте подробности
    "Руки на капот": Подростка с пистолетом и в шлеме задержали в школе. Смотрите видео
    9:43:11 5/20/2021
    "Руки на капот": Подростка с пистолетом и в шлеме задержали в школе. Смотрите видео