Теsla появится в России за $25 долларов: Илон Маск анонсировал выпуск беспилотного автомобиля

Выступая на марафоне «Новое знание», который 21 мая проходит в Москве, Илон Маск заявил о перспективе появления Tesla в России. Во время доклада предприниматель из США анонсировал возможность появления производства своих автомобилей в стране и отметил, что это будет «потрясающе».
"У нас есть завод в Шанхае. <…> Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира", — добавил предприниматель во время выступления на российском марафоне "Новое знание" .
В числе спикеров на марафоне, организованном обществом «Знание», Илон Маск не был представлен, однако выступление американского предпринимателя по видеосвязи было запланировано заранее.
В своем докладе Маск анонсировал появление нового беспилотного автомобиля стоимостью 25 тысяч долларов. В настоящее время бюджетная Model 3 стоит почти 38 тысяч долларов. Для ее производства компания запланировала открытие фабрики в Индии, в штате Карнатака.
Российский марафон «Новое знание» проходит 20-22 мая на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Новосибирска, Владивостока, Нижнего Новгорода и Калининграда. В программе мероприятия запланированы выступления известных актеров, политиков, журналистов, предпринимателей и представителей науки, а также проведение мастер-классов и дискуссий, пишут РИА Новости.