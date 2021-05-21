На горнолыжном курорте Шерегеш к 2024 году построят аэропорт
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На горнолыжном курорте Шерегеш к 2024 году построят аэропорт

4:32:425/21/2021Фото: pixabay.com
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Развитие Шерегеша включено в программу социально-экономического развития Кузбасса.

Объект возведут в 7 км от будущего туристического кластера

В этом горнолыжном сезоне на популярном курорте Шерегеш отдохнули более 2 млн туристов. Поэтому в Кузбассе было принято решение создать всесезонный туристический кластер при участии госкорпорации ВЭБ.РФ. Для увеличения турпотока и улучшения транспортной доступности курорта к 2024 году хотят построить свой аэропорт, сообщает официальный сайт правительства региона.

Как отметили в пресс-службе корпорации, инвестором строительства аэропорта выступит холдинг "Новапорт", в чьем управлении находится 21 российский аэродром. Будет подготовлена коммерческая стратегия проекта.

- В рамках взаимодействия региона с корпорацией ВЭБ.РФ планируется развитие всесезонного туристического кластера на действующем горнолыжном курорте "Шерегеш". Это позволит дополнительно создать 1 тыс. новых рабочих мест. Для большей транспортной доступности до 2024 года планируется построить локальный аэропорт в 7 км от будущего туристического кластера "Шерегеш". Это позволит также разгрузить пассажиропоток действующего аэропорта в Новокузнецке. Инвестиции составят около 14 млрд рублей, - сказано в сообщении.

В проект кластера войдут новые постройки для размещения, отдыха и занятий спортом. Его планируют реализовать к 2032 году. Территория кластера составит около 118 га.

Уточним, что в Шерегеше регулярно отдыхают туристы не только с сибирских регионов, но и центральной части и юга страны. Чтобы добраться до курорта, туристам нужно прилететь в Новокузнецк, который находится в 180 км, после необходимо ехать на автобусе или электричке. Это значительно отнимает время, поэтому строительство аэропорта увеличит туристическую привлекательность места.

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аэропортшерегешгорнолыжный курорт
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