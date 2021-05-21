Десятки рейсов задержал «Аэрофлот» из-за сбоя в системе: Вылеты переносятся

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о том, что десятки рейсов из аэропорта «Шереметьево» задерживаются по причине технического сбоя. Инцидент произошел 21 мая.
Неполадки в системе регистрации пассажиров доставили неудобства большому числу пассажиров, заранее планировавших свою поездку. В настоящее время известно, что сбой произошел по вине поставщика, рейсы переносятся на более позднее время.
Представитель российской авиакомпании предупредил, что пассажирам необходимо внимательно наблюдать за новым расписанием на табло и за объявлениями в аэропорту.