Десятки рейсов задержал «Аэрофлот» из-за сбоя в системе: Вылеты переносятся
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Десятки рейсов задержал «Аэрофлот» из-за сбоя в системе: Вылеты переносятся

6:08:345/21/2021Фото: Pixabay
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В "Шереметьево" десятки рейсов задержаны по причине технического сбоя. Задержанные рейсы переносятся на более позднее время.

Пассажирские самолеты задержали

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о том, что десятки рейсов из аэропорта «Шереметьево» задерживаются по причине технического сбоя. Инцидент произошел 21 мая.

Неполадки в системе регистрации пассажиров доставили неудобства большому числу пассажиров, заранее планировавших свою поездку. В настоящее время известно, что сбой произошел по вине поставщика, рейсы переносятся на более позднее время.

Представитель российской авиакомпании предупредил, что пассажирам необходимо внимательно наблюдать за новым расписанием на табло и за объявлениями в аэропорту.

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