На плюнувшего в лицо мальчику соседа СК Новосибирска завел уголовное дело

В Новосибирске СК завел уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который во дворе своего дома плюнул в лицо мальчику и заставил сесть на колени. Это стало возможным после доследственной проверки по сообщениям СМИ. Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что вблизи дома 8/2 по улице Адриена Лежена в Дзержинском районе города Новосибирска, используя малозначительный повод - ссору между его несовершеннолетней дочерью и несовершеннолетним потерпевшим - плюнул в лицо мальчику, поставил его на колени, обхватил за шею руками последнего, а также нанес один удар по голове, причинивший физическую боль. Инцидент произошел 2 мая 2021.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье ст. 116 УК РФ - побои. Председатель СК России взял на контроль в центральном аппарате ведомства.
- В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев события преступления, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СК.