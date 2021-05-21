Путин объяснил рост цен на продукты в России
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Путин объяснил рост цен на продукты в России

6:32:265/21/2021
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В правительстве отметили, что особого внимания требует стоимость таких товаров, как яйца, сахар, гречка, пшеничный хлеб и подсолнечное масло.

Путин назвал причины подорожания продуктов

Путин назвал причину подорожания продуктов. Цены  растут на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, заявил президент 21 мая в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты. Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере», — отметил российский лидер.

По его словам, Евразийская комиссия недавно приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара, который в России подорожал в конце прошлого года более чем на 70%. Кабмин зафиксировал максимальные цены на сахар, а также подсолнечное масло. По другим видам продуктов при необходимости меры нужно принимать столь же оперативно, заявил Путин.

В правительстве отметили, что особого внимания требует стоимость таких товаров, как яйца, сахар, гречка, пшеничный хлеб и подсолнечное масло.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ходе отчета в Госдуме о работе в 2020  премьер  Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей. Не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми, объяснил он.

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