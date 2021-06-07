Самые модные имена для мальчиков летом 2021 года

Вы готовитесь стать родителями или уже вот только стали? Поздравляем вас с рождением сыночка! Раз вы заглянули сюда, смеем предположить, что вы стоите перед выбором самого прекрасного имени для сына.
Определяясь с тем, как будут называть вашего мальчика, учитывайте такие факторы как:
- Созвучность имени с отчеством и фамилией
- Характеристика имени
- Время (сезон) рождения вашего малыша
- Какие черты вы хотели бы развить в вашем сыне больше всего
- Судьбу ваших родственников, в честь которых вы, возможно, хотите назвать мальчика
- Можно учитывать православные святцы - многие дают имя святого ребенку, в день памяти которого он рожден
Называть ребенка в честь кого-то из родственников опасно. Даже если человек был выдающимся, вы вряд-ли знаете все тонкости его жизни. Может быть он от чего-то страдал или были в его жизни несчастья, о которых никому не известно.
Также найдите характеристику имени - какими чертами оно наградит вашего сына? Конечно, как под копирку никто не вырастает, но основные черты характера все равно будут более развиты с тем или иным именем.
По сезону рождения имена также делят на "зимние" и "летние", "весенние" и "осенние".
Сегодня перечислим вам имена, которые наиболее всего подходят "летним" мальчикам.
Мальчишки, рожденные летом скромны, немного застенчивы, вдумчивы и любят все разбирать по полочкам и анализировать ситуации. У них формируется сильный характер и они никому не позволяют довлеть над ними. Их минусами можно назвать нерешительность, слишком сильную доверчивость и неумение признаваться в своих ошибках. Исправить эти качества помогут следующие имена.
Александр, Алексей, Анатолий, Андрей, Антон, Арсений, Артём, Борис, Валерий, Владимир, Всеволод, Вячеслав,
Геннадий, Георгий, Глеб, Денис, Дмитрий, Евгений, Егор, Ефим, Захар, Иван, Игнат, Игорь, Кирилл, Климент, Константин,
Леонид, Максим, Мирон, Михаил, Никита, Николай, Олег, Прохор, Родион, Роман, Сергей, Станислав, Степан, Фёдор.