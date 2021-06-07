Пьяных солдат НАТО сняли с поезда: "Подстроили агенты Путина"

С поезда недалеко от эстонско-российской границы сняли шестерых военнослужащих из Британии за то, что они устроили пьяный дебош, мешали пассажирам и даже напугали их своими действиями и криками.
Местные сотрудники правоохранительных органов передали дебоширов в руки военной полиции НАТО. Снятых с поезда военнослужащих ожидает строгое дисциплинарное взыскание.
По мнению некоторых специалистов из НАТО по России, конфликт мог быть спровоцирован российскими агентами из разведки, которые воспользовались состоянием солдат, об этом пишет Daily Mirror.
«Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты <президента России Владимира> Путина», — заявил в беседе с журналистами Брюс Джонс (Bruce Jones).
В Министерстве обороны РФ выясняют обстоятельства инцидента.