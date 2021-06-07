Аварийные деревья рубить 4 месяца будет лесхоз Бердска в районе "Чайки" и в Речкуновке

Замдиректора Бердского лесхоза Сергей Белов 7 июня прокомментировал вырубку аварийных деревьев в районе "Чайки". "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что накануне жители микрорайона Морского заподозрили неладное, увидев, как спиливают в соседнем лесу вековые сосны. Бердчане прислали в редакцию видео происходящего.
По словам Белова, даже на фото и видео можно заметить синеву на пнях, а это означает, что сотрудники лесхоза рубят сухостой. ⠀
"На данном участке проводится вырубка аварийных деревьев. Лесхоз не убрал ни одного здорово дерева, только аварийные", - пояснил представитель лесхоза. ⠀
Как сообщили в пресс-центре мэрии, вырубка аварийных деревьев началась с 1 июня и закончится 1 октября. Лесники уберут аварийные деревья в 16, 22 и 25 кварталах, которые находятся в районе "Чайки", а также в Речкуновской зоне. ⠀
Напомним, что администрация Бердска в 2021 году начала заранее предупреждать горожан о предстоящей официальной рубке в лесу. Такое сообщение было и относительно деревьев в районе «Чайки». Причиной вырубки в том месте стали обращения людей в управление природными ресурсами «о большом скоплении ветровальных деревьев в рекреационной зоне. Было обозначено, что пилить аварийные деревья будет Бердский лесхоз с 21 по 31 мая 2021 года в зоны отдыха «Чайка». Но лесорубов застали за работой 4 июня, поэтому и возникли сомнения.
Хотя рабочие пояснили, что являются сотрудниками Бердского лесхоза, работают по договору с администрацией города и убирают только сухостой и аварийные деревья.
По информации мэрии, 31 мая лесхоз спилил 12 аварийных деревьев в природном парке Бердская коса, являющейся особо охраняемой зоной.