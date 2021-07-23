Самые яркие слова и открытки для работников торговли в профессиональную дату 24 июля 2021 года
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23.07
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Самые яркие слова и открытки для работников торговли в профессиональную дату 24 июля 2021 года

8:37:337/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Праздник профессиональный — День работника торговли. Продавец ты идеальный, покупатели довольны.

24 июля - День работников торговли
24 июля - День работников торговли

Свой профессиональный день работники торговли России празднуют в четвертую субботу июля, в этом году это 24 июля.

24 июля - День работников торговлиботников торговли
24 июля - День работников торговли

Пусть клиент всегда довольным будет,
Чтоб вернулся к вам еще не раз.
Пусть, не важно — снег ли, дождь ли, бури,
А народ толпится возле Вас.

Пусть товар расходится быстрее,
Пусть растет и множится доход,
Пусть работается лучше, веселее.
И удача будет круглый год!

***

Праздник профессиональный —
День работника торговли.
Продавец ты идеальный,
Покупатели довольны.

Я желаю, чтоб «спасибо»
Говорили люди чаще.
Море счастья и улыбок,
Чтоб жилось как можно слаще!

***

Каждый день одна дорога —
От прилавка до порога,
Приём и выкладка товара,
Потом на склад — отправить тару,
Проверить качество продукта,
Продать его — и всё как будто,
И чем быстрей товар уйдёт,
Тем больше будет оборот.
Спасибо вам, специалисты,
За то что продаёте быстро,
За качество, ассортимент,
Вам в день торговли — комплимент!

24 июля - День работников торговли
24 июля - День работников торговли

Всех работников торговли
Поздравляем вас, друзья!
Кучу прибыли желаем —
Без нее никак нельзя!

Покупатель чтоб толпою
Постоянно к вам ходил,
Деньги чтоб текли рекою
И успех работе был!

***

С днем работников торговли,
Поздравляем мы — с любовью!
Всем желаем, лишь, успеха,
Жизни славной, больше смеха!

Клиентуры лучшей самой,
Чтоб торговля — была главной,
Чтоб она Вас вдохновляла
И валютой, лишь, снабжала!

В ногу с Вами, чтоб «шагал»:
Рубль, Доллар, капитал...
Евро, чтоб бежал в придачу,
Ну и прочие... на сдачу!

***

Пусть все на свете продается,
Пусть все имеет личный спрос.
И в жизни будут комплименты,
И лишь приятные клиенты.

Пусть вся работа будет в радость,
На сердце чтобы была сладость,
Чтоб на работу идти хотелось
И на месте не сиделось.

***

Ни дня мы не живём без вас,
Ваш график плотный, без поблажек.
Поздравим с днём торговли вас,
Сегмент из жизни нашей, важный.

Пусть бог торговли бережёт
От неприятностей и рисков.
Вам благодарность и почёт,
И до земли поклон наш низкий.

Работа пусть у вас кипит
И прибавляет обороты.
Ни дня на месте не стоит,
И лишь приятной вам заботы.

Источник, pozdravok.ru

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