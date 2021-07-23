Еще одна проверка нагрянула в ЦГБ Бердска после обещания сына пациентки поджечь себя из-за дефицита кислорода в ковидном госпитале

Глава новосибирского Росздравнадзора рассказала о проверке в ковидном госпитале больницы Бердска, о котором писали в СМИ, что там не хватает кислорода для пациентов.
— Мы начали проверку ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» по тем поводам, о которых писали в прессе в части стационарного лечения пациентки. Будут проверены все указанные проблемные вопросы: и необеспечение контроля со стороны медицинского персонала по нескольку дней, и непредоставление медицинского кислорода, своевременной лекарственной терапии. Результаты проверки мы доведем до Минздрава Новосибирской области, а также будем принимать меры реагирования в соответствии со своими полномочиями. Нами обеспечивается объективная комиссионная проверка с привлечением экспертов, — сообщила руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева.
Сын пациентки, которой 61 год, обратился с жалобой на нехватку кислорода для мамы, лежащей в бердской больнице. По словам мужчины он покупал кислородные баллоны за свои деньги. Стоимость одного баллона, которого хватает на 20 минут 600-800 рублей.
По словам обратившегося с жалобой, его матери было нечем дышать, но в больнице на всех не хватало кислорода, пожилой пациентке предлагали лежать на животе, для того, чтобы облегчить дыхание. Сатурация матери доходила до показателя в 75. Использование концентратора в палатах происходило по очереди — один аппарат на 5-8 человек, пишет НГС.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердская прокуратура тоже проверит кислород в ковидном госпитале после угроз Антона Иванова облить себя бензином.
Бердчанин ранее заявлял, что окончательно отчаялся из-за невнимания к его матери лежащей в больнице. Молодой человек с целью осуществления каких-либо действий медиками даже был вынужден пригрозить крайними мерами. Баллоны с кислородом он покупал в аптеке и привозил в поликлинику самостоятельно.
Напомним, что Антон Иванов ранее говорил, что окончательно отчаялся из-за невнимания к его матери в больнице.
Сатурация у Татьяны Грековой во время нахождения в больнице падала до 74, Татьяна испугалась. Она знает, что если сатурация ниже 80, то должны переводить в реанимацию с постоянным кислородом. Она попросила кислород, но ей сказали — лежите на животе, легче должно стать. Тогда Татьяна позвонила сыну, сказала, что ей очень страшно.
- Я побежал звонить в аптеки, нашел в одной два баллона кислорода. Один баллон стоит 800 рублей, там 10 литров. Сегодня заказал на Аптека.ру ещё 5 баллонов. Кислородный концентратор нужно ждать неделю доставку, - сообщал Антон.
О предполагаемом дефиците кислорода в ЦГБ Антон рассказал в социальных сетях. Через время ему написал мужчина, семья которого также столкнулась с данной проблемой.
В официальных комментариях руководство Бердской горбольнице отвергало дефицит кислорода.