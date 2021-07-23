ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%: Эксперты ожидают рост ипотечных ставок

Рост ипотечных ставок может продолжится до ноября, сохранить 10% годовых к концу года вряд ли удастся, об этом рассказал эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.
В пятницу стало известно о повышении ключевой ставки Банком России с 5,5% до 6,5%.
Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку до 6,50% годовых. По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%, сообщается на сайте Центробанка.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, прогнозируют в ЦБ.
- Ставки продолжат расти. Этот тренд начался и долго не закончится. Можно предположить плавный рост до ноября. Сейчас средняя ставка предложения составляет около 9%. Удержать ее в пределах 10%, скорее всего, не получится, - сказал Гордейко.
По словам специалиста, в целом привлекательность ипотечных кредитов будет расти, доля льготных программ может увеличиться до 40% из-за того, что слишком большой разрыв между ставками которые предлагаются по льготной ипотеке и по обычным программам.
- Цены на недвижимость в течение 2021 года в целом будут расти на уровне инфляции, но спрос на ипотечное кредитование останется на достаточном уровне, результаты года будут сравнимы с предыдущим, - добавил собеседник агентства ТАСС.
Нынешнее повышение ключевой ставки уже четвертое с начала года, ее показатель суммарно вырос от 4,25% до 6,5%, которые установлены в пятницу 23 июля.
Повышение показателя связано с ростом проинфляционных рисков и экономической активностью граждан, которая стала быстро восстанавливаться.