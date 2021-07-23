ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%: Эксперты ожидают рост ипотечных ставок
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%: Эксперты ожидают рост ипотечных ставок

7:01:127/23/2021Фото: Flickr
0

Удержание ставок на ипотеку в пределах 10% годовых вряд ли получится сохранить до конца года.

До конца года ожидается рост цен на жилье и высокий спрос на ипотеку

Рост ипотечных ставок может продолжится до ноября, сохранить 10% годовых к концу года вряд ли удастся, об этом рассказал эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

В пятницу стало известно о повышении ключевой ставки Банком России с 5,5% до 6,5%.

Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку до 6,50% годовых. По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%, сообщается на сайте Центробанка.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, прогнозируют в ЦБ.

- Ставки продолжат расти. Этот тренд начался и долго не закончится. Можно предположить плавный рост до ноября. Сейчас средняя ставка предложения составляет около 9%. Удержать ее в пределах 10%, скорее всего, не получится, - сказал Гордейко.

По словам специалиста, в целом привлекательность ипотечных кредитов будет расти, доля льготных программ может увеличиться до 40% из-за того, что слишком большой разрыв между ставками которые предлагаются по льготной ипотеке и по обычным программам.

- Цены на недвижимость в течение 2021 года в целом будут расти на уровне инфляции, но спрос на ипотечное кредитование останется на достаточном уровне, результаты года будут сравнимы с предыдущим, - добавил собеседник агентства ТАСС.

Нынешнее повышение ключевой ставки уже четвертое с начала года, ее показатель суммарно вырос от 4,25% до 6,5%, которые установлены в пятницу 23 июля.

Повышение показателя связано с ростом проинфляционных рисков и экономической активностью граждан, которая стала быстро восстанавливаться.

Ученые из Китая определили происхождение коронавируса
Жиго не стал молчать о получении российского паспорта
Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Путин внес в ГД законопроект относительно маршалов и генералов
Как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела
ипотекаповышение ставокрост стоимости жилья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть ипотека?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%: Эксперты ожидают рост ипотечных ставок
7:01:12 7/23/2021
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%: Эксперты ожидают рост ипотечных ставок
Прокуратура опротестовала мягкий приговор блогеру Эдварду Билу за массовое ДТП с пострадавшими
6:41:54 7/23/2021
Прокуратура опротестовала мягкий приговор блогеру Эдварду Билу за массовое ДТП с пострадавшими
По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу
6:32:12 7/23/2021
По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу
Дата безумной солнечной вспышки июля 2021: Как подготовиться к катаклизму
6:20:09 7/23/2021
Дата безумной солнечной вспышки июля 2021: Как подготовиться к катаклизму
Лавров: Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности
6:12:26 7/23/2021
Лавров: Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности
БердскПловец скончался на пляже "Дюны" в Бердске на глазах отдыхающих
5:58:09 7/23/2021
Пловец скончался на пляже "Дюны" в Бердске на глазах отдыхающих
На Алтае 9-летний мальчик спас свою утопающую тетю
5:25:33 7/23/2021
На Алтае 9-летний мальчик спас свою утопающую тетю
NASA: Астероид 2008 GO20 может упасть на землю 24 июля: он огромен и очень опасен
5:20:05 7/23/2021
NASA: Астероид 2008 GO20 может упасть на землю 24 июля: он огромен и очень опасен
В России обрушилась популярность на кнопочные телефоны
5:17:30 7/23/2021
В России обрушилась популярность на кнопочные телефоны
Застрелившего 9-летнюю девочку в Чите приговорили к 17 годам колонии
5:10:08 7/23/2021
Застрелившего 9-летнюю девочку в Чите приговорили к 17 годам колонии