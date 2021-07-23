Огромная пробка сковала Бердское шоссе в пятницу вечером: Новосибирцы рванули на пляж в Бердск

В огромной пробке стоит Бердское шоссе вечером 23 июля. Это традиционное для пятницы явление. Жители Новосибирска стремятся покинуть мегаполис на выходные.
Транспорт плотно стоит на участке дороги от Нижней Ельцовки до станции Береговой в Новом поселке Бердска. Именно здесь находится излюбленный новосибрцами пляж.
Дальше к Бердску шоссе относительно свободно. Хотя есть небольшой затор перед мостом через Бердь со стороны Бердска. Здесь, судя по "Яндекс. Картам", произошло ДТП.
Затруднен выезд из Бердска на ул. Первомайской и из Нового поселка.