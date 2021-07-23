Уникальные картинки на еврейский День любви - Ту бе-Ав-2021: плюс слова из глубины сердца
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Уникальные картинки на еврейский День любви - Ту бе-Ав-2021: плюс слова из глубины сердца

9:10:507/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Тебе сегодня говорю, как сильно я тебя люблю. Как я скучаю без тебя, как много значишь для меня.

24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви
24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви

Ту бе-Ав, еврейский праздник любви, хоть и не относится к праздникам официальным и не связан со строгими традициями, но имеет очень давнюю историю.  

24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви
24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви

Тебе я поздравленья с Ту бе-Ав
От сердца пылкого сегодня передам.
Когда-то ключик от него украв,
Любовь ты разделил напополам.

И с Днем любви тебе, слагая песню,
Оно застенчиво сейчас напоминает:
Любовь цела тогда, когда мы вместе.
Пусть целый мир любовь объединяет!

***

В окрестностях Иерусалима,
В тени оливковых деревьев,
Как день Святого Валентина —
Так день любви у иудеев.

Народ земли Обетованной,
В бою свободу отстояв,
Встречает праздник долгожданный
И отмечает Ту бе-Ав.

Красотки в белых одеяньях
Ведут свой стройный хоровод.
И ждут от юношей признаний,
Ведь день любви — один раз в год.

А юноши в объятья страсти
Стремятся ринуться скорей.
Тебе же я желаю счастья,
Любви, меня... «Аз ох ун вэй»!

***

По традиции известной
В день любви, такой чудесный,
С песней, пляской, каждый год
Свадьбы чествует народ!

«Ту бе Ав», — щебечут птицы,
«Ту бе Ав», — спеши влюбиться,
Древний праздника девиз:
Приходи, кради, женись!

***

Сегодня Ту бе-Ав — прекрасный праздник,
Великий день любви, наполнит все собой.
Он создан, чтоб объединять всех разных,
Людей, но близких, как никто другой.

И я хочу сегодня разделить с тобою,
Свою любовь, и лишний раз тебе сказать.
Я для тебя любую дверь открою,
Тебе могу я чувства все свои отдать.

***

На свете много так торжеств
И где-то что ни день, то праздник.
А я желаю в этот день
Вас с жизнью, полную любви,
От сердца и души поздравить.
Сказать о том, что так нужна
Она всем людям на планете,
Что без нее, как без воды,
Никто не сможет жить, поверьте.

***

Тебе сегодня говорю,
Как сильно я тебя люблю.
Как я скучаю без тебя,
Как много значишь для меня.

И знаю — мне поверишь ты;
Счастливая, возьмешь цветы.
Посмотришь нежно на меня
И скажешь — я люблю тебя!

И я услышу в адрес свой
Сегодня много-много Love.
Как здорово, что есть такой
Хороший праздник Ту бе-Ав.

***

Приятным запахом маня,
Меня встречаешь ты сегодня,
И понимаю, что не зря,
Летел к тебе родной, невольно,
Забыл все планы на сей день,
И волновался, как ребенок,
Ведь есть причина и есть цель,
Тебя люблю я, мой котенок.
В такой большой, красивый праздник,
Тебе я душу отдаю,
Прошу тебя я, умаляю,
С тобой хочу создать семью.
Ты солнца свет на небе ясном,
Ты та, которую искал,
Ты божество, ты так прекрасна,
Ты ангел мой и идеал.

Источник, pozdravok.ru

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