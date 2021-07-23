За разврат и насилие над малолетними арестовали экс-главу регионального исполкома "Единой России"
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За разврат и насилие над малолетними арестовали экс-главу регионального исполкома "Единой России"

9:09:317/23/2021Фото: Максим Суворов / Facebook
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Максим Суворов вышел из партии по собственному желанию. Преступных эпизодов может стать больше.

В калининградском отделении партии "ЕР" работал извращенец

Бывшего главу исполкома «Единой России» по Калининградской области Максима Суворова арестовали по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. В настоящее время рассматривается 4 эпизода, связанных с сексуальным насилием, но их может стать больше, - сообщил источник РБК.

- Да, мы проинформированы о произошедшем. Суворов, в момент принятия решения об избрании меры пресечения, не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета. Решение, о прекращении членства было принято на основании личного заявления, - сообщил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Ранее стало известно, что Ленинградский районный суд Калининграда дал санкцию на заключение под стражу некоего гражданина, подозреваемого в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Ему вменяются преступления, предусмотренные ч.2 ст. 135 УК («Развратные действия» в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего) и п. «б» ч.4 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера», совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Пресс-служба суда подтвердила изданию «Новый Калининград» информацию о том, что речь идет именно о Суворове. Бывший глава исполкома будет находится под стражей до 18 сентября, чтобы не иметь возможности оказывать давление на следствие при помощи связей, которые имеются у задержанного. Также в суде опасаются, что нахождение Суворова на свободе может стать возможностью избежать наказания за преступления против детей.

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