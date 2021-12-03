Труппа антиваксеров сорвала спектакли оперы в Воронеже

В Воронеже отменяются спектакли в Театре оперы и балета из-за артистов-антипрививочников. Администрация учреждения перестала впускать таких актеров в помещение театра, а все главные постановки из-за этого пришлось перенести на весну. Однако позже пропуска были возвращены, потому что 95% членов команды были привиты. Известно, что такие действия совершаются не везде. В России проблема с закрытием театров является достаточно важной.
Лирическое сопрано Людмила Солод и тенор Назарий Немченко считают, что принудительная вакцинация в России не должна быть введена. По их словам, их руководство прислало им сообщения, в которых они были осведомлены о том, что буду отстранены от работы, если не проставят прививку от COVID-19. Артисты расписались в приказах, однако отметку поставили «не согласны». А спектакли в их театре переносятся по техническим причинам. Такое решение продлилось ровно сутки, затем пропуска артистов были разблокированы.
Также в уральском городе Лесной руководство уже две недели не впускает на работу своих сотрудников из-за их отказа от прохождения вакцинации от коронавируса. Там шесть человек отстранены от работ без сохранения заработной платы. А вот в Санкт-Петербурге артисты заявляют, что должны проходить вакцинацию, потому что работают с людьми, которые находятся в зрительном зале. По словам артистов ревакцинация не. менее важна.
– Сначала много человек из труппы сомневались, но потом, когда заболел кто-то из знакомых или кто-то из наших коллег, сомнения отпали, заявил Алексей Фрадин директор петербургского Театра комедии имени Н. П. Акимова.
В театре комедии коллектив работает в полном составе, никто не находится на больничном, а репетиции сейчас проходят полным ходом. Члены труппы считают, что это результат вакцинации. Сейчас они готовят новую премьеру.