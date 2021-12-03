Мужчины платят большие деньги за «восстановительные» методы лечения эректильной дисфункции, которыые не работают - доказано

Три года назад Стивен Боргезе оставил стресс, связанный с неотложной медициной, и основал новую практику в Брин-Мор, штат Пенсильвания, которая использует ударно-волновую терапию для помощи мужчинам с эректильной дисфункцией (ЭД). Это относительно новое и все еще в значительной степени бездоказательное лечение направлено на восстановление поврежденных тканей, а не только на увеличение кровотока с помощью таблеток или поддержание полового члена протезами.
В Forge Medical Group Боргезе, который берет 3000 долларов за 12 сеансов, вылечил более 700 мужчин. По его словам, четверо из 10 из них могут заниматься сексом без лекарств после ударной волны. Еще четыре могут добиться успеха с таблетками, которые перестали работать до ударной волны, пишет medicalxpress.com.
Боргезе видит в этом беспроигрышный вариант. «Это веселая работа. В ней гораздо меньше стресса, и я помогаю людям».
Общество сексуальной медицины Северной Америки соглашается с этим.
В недавно опубликованном заявлении говорится, что низкоинтенсивная ударно-волновая терапия, также известная как ударная волна, и другие «восстанавливающие» методы лечения «многообещающие», но еще не готовы для широкого клинического использования. По словам группы, из плацебо-контролируемых испытаний недостаточно информации о том, насколько хорошо работают различные устройства и протоколы лечения или как долго сохраняются какие-либо преимущества. В нем добавлено, что лечение следует предлагать только пациентам, участвующим в клинических испытаниях. Организация заявила, что «неуместно или этично» «рекламировать или иным образом делать неявные или явные заявления об эффективности этих методов лечения до получения дополнительных данных».
«Ни одна из этих вещей, которые рекламируются в обществе и некоторыми врачами, не одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами», - сказала Тринити Бивалаква, урологический онколог из Пенсильвании, которая стала соавтором заявления о позиции общества. «Ни один из них не оказался эффективным в ходе должным образом спланированного рандомизированного контролируемого исследования».
Врачи используют различные устройства для создания ударных волн - это волны давления, а не электричество, - и пациентам может быть трудно узнать, что предлагает общественный врач. Ударные волны делятся на две основные категории: фокальные и радиальные. Радиальные волны - то, что использует Боргезе - покрывают более широкую область, но не проникают так глубоко. В результате фундаментальных научных исследований и клинических испытаний имеется больше доказательств того, что фокусные волны могут вызывать заживление тканей и улучшать эрекцию.
Bivalacqua особенно критически относился к радиально-волновым машинам, которые гораздо более распространены в общественной практике, потому что они дешевле, чем фокусные устройства. По его словам, радиальные волны недостаточно мощны, чтобы вызвать заживление тканей, например, создание новых кровеносных сосудов, необходимых для восстановления естественной функции. «Это не сработает», - сказал он.
Другие восстановительные методы лечения включают инъекции богатой тромбоцитами плазмы (PRP или P-инъекции) и терапию стволовыми клетками. Оба сделаны из собственной крови пациентов. Bivalacqua скоро будет участвовать в испытании, которое будет проверять, могут ли введенные цитокины, которые являются иммунными веществами, мобилизовать стволовые клетки полового члена для восстановления тканей.
Он сказал, что некоторые люди, предлагающие радиальные ударные волны, не являются урологами или специалистами по сексуальной медицине. По его словам, многие из этих врачей не лечат основное заболевание, а «больше заинтересованы в финансовом вознаграждении». Страхование, которое предлагает частичное покрытие утвержденных методов лечения эректильной дисфункции , вообще не покрывает восстановительную терапию.
Грегори Бродерик, уролог из клиники Мэйо во Флориде, который также участвовал в разработке заявления о позиции, был менее резок по отношению к практикующим ударно-волновой режим. По его словам, есть «сигнал» о том, что ударная волна может помочь некоторым мужчинам с ЭД, хотя «есть свидетельства того, что требуемая энергия намного выше, чем в радиальных машинах».
«Врачи, которые предлагают терапию, не шарлатаны, - добавил он. - Они не продают вам змеиное масло, но, как потребитель медицинских товаров, вы должны быть немного смекалистыми».
Бродерик сказал, что более мощная версия ударной волны уже давно используется для разрушения камней в почках. Ударные волны низкой интенсивности одобрены для лечения подошвенного фасциита, ахиллова сухожилия и теннисного локтя, и эта технология изучается на пациентах с ишемической болезнью сердца.
Поскольку мужчинам приходится платить наличными, цена остается проблемой. «С мужчин взимают чрезмерные суммы денег за то, что не одобрено FDA», - сказал Бродерик.
Томас Мастерсон III, уролог из Университета Майами, который участвовал в клинических испытаниях восстановительной терапии, сказал, что, по его мнению, это «нормально» для мужчин, которые категорически хотят, чтобы ударная волна выбирала лечение, если это входит в их бюджет. Но, по его словам, он видел «грандиозные заявления», которые должны заставить мужчин задуматься. «Если вам говорят, что это навсегда изменит вашу жизнь, я бы не стал доверять этому человеку», - сказал он.
Согласно реестру клинических испытаний, Clinicaltrials.gov, в пределах 300 миль от Пенсильвании или Нью-Джерси испытаний ударной волны, наиболее широко используемой восстановительной терапии, не проводилось.
Некоторые говорят, что ударная волна скоро получит широкое распространениеОднако есть несколько врачей, которые, как и Боргезе, предлагают мужчинам с ЭД лечение ударной волной и другие виды лечения. Некоторые говорят, что предлагают ценные услуги мужчинам, которые не удовлетворены стандартными медицинскими альтернативами. Некоторые отмечают, что европейские медицинские общества более дружелюбны к этим методам лечения, чем в Соединенных Штатах.
Американская урологическая ассоциация (AUA), по оценкам которой около 30 миллионов американских мужчин страдают эректильной дисфункцией, классифицирует терапию ударными волнами и стволовыми клетками как «исследовательскую» с низкокачественными доказательствами пользы и риска. В нем говорится, что PRP является «экспериментальным» и должен использоваться только в клинических испытаниях.
Боргезе, который не является членом общества сексуальной медицины, сказал, что считает эту группу «абсолютно правильной, и я думаю, что они абсолютно неправы».
По его словам, они правы в том, что данных качественных клинических исследований недостаточно. Но, добавил он, «хороших клинических испытаний по этому поводу никогда не будет». По его словам, такие испытания слишком дороги для производителей устройств, а их плацебо не привлекает мужчин с ЭД.
Боргезе считает, что есть смысл предложить мужчинам, которые страдают, что-то, что могло бы сработать, в то время как они все еще могут принести пользу. Многие из них достаточно взрослые, и у них не будет никакой надежды на возобновление половой жизни, если им придется годами ждать результатов клинических испытаний . По его словам, ударно-волновая терапия не имеет серьезных побочных эффектов.
Он говорит пациентам, что лечение может не сработать для них, и предупреждает, что они больше не будут чувствовать себя 18-летними. У них будет хорошо, если они смогут заниматься сексом раз в неделю. Для него доказательством являются отзывы его пациентов. «Это работает», - сказал он.
Пол Гиттенс, уролог, член общества сексуальной медицины, в течение пяти лет предлагал лечение фокальной ударной волной в своих центрах сексуальной медицины в Бала-Синвиде и на Манхэттене. Он также использует PRP.
Он говорит, что «появляется все больше свидетельств» того, что ударная волна полезна. «В конце концов, он будет у каждого уролога в своем кабинете», - сказал он.
Гиттенс сказал, что он "прозрачен" с пациентами, что лечение ЭД не одобрено FDA, считается экспериментальным и может не работать.
Брюс Слоан, уролог из Филадельфии, который берет 5000 долларов за 12 радиальных ударно-волновых процедур и 1500 долларов за PRP, сказал, что новые методы лечения часто встречают сопротивление. Он указал на лапароскопическое удаление почки и роботизированное удаление простаты, которые, по его словам, теперь являются стандартом лечения.
Хотя он согласен с тем, что научная поддержка восстановительных методов лечения могла бы быть лучше, он также сказал, что есть веские доказательства того, что ударно-волновое лечение безопасно. По его словам, тот факт, что пациенты продолжают приходить и благодарить его за результаты, показывает, что его лечение работает.
Эректильная дисфункция часто возникает из-за системных сердечно-сосудистых заболеваний или повреждения нервов и сосудов, вызванного диабетом. По словам врачей, это может быть ранним предупреждением о более серьезных проблемах со здоровьем, которые необходимо решать. «Проблемы с половым членом, как правило, предшествуют сердечным или сердечным заболеваниям примерно на пять-десять лет», - сказал Мэтью Стерлинг, уролог из Брин-Мор, который не использует восстановительные методы лечения, поскольку считает, что нет достаточных доказательств их ценности. Если пациент с сердечным заболеванием не ест более здоровую пищу, не худеет, не занимается спортом и не бросает курить, его эректильная дисфункция, скорее всего, будет прогрессировать.
Бродерик сказал, что мужчине для эрекции нужно пять вещей: кровоток, функционирование нервов, гормоны, стимуляция и расслабление. Восстановительные методы лечения могут помочь в решении первых двух проблем.
Конечно, в мозгу также происходит изрядная сексуальная реакция. По словам Бродерика, эффект плацебо при эректильной дисфункции составляет от 30% до 40%. Боргезе сказал, что он всегда говорит с пациентами об эмоциональных проблемах, которые влияют на производительность.
Все современные методы лечения имеют недостатки. Их объединяет то, что они не вызывают спонтанной эрекции, которую молодые мужчины считают само собой разумеющейся. Таблетки необходимо принимать в разное время перед сексом, что требует планирования. Виагру следует принимать натощак, что трудно сделать во время ужина на свидании. Если таблетки не действуют, следующим шагом для мужчин является введение лекарства в определенную часть своего полового члена за несколько минут до секса. Для некоторых из них это слишком далекий мост. Имплантаты также не являются популярной идеей, хотя урологи говорят, что некоторым мужчинам с серьезной импотенцией они нравятся.
Неудовлетворенность этими вариантами, наряду с эмоциональным воздействием ЭД, заставляет многих искать альтернативы и заставляет некоторых пробовать все, от сомнительных добавок до стволовых клеток.
«Мужчины склонны оценивать всю свою самооценку по функционированию своего пениса», - сказал Мастерсон. По его словам, именно поэтому мужчины так охотно ищут эти методы лечения и делают все возможное, чтобы вернуть эту функцию.
Гиттен сказал, что это слишком упрощенный взгляд на лечение эректильной дисфункции. «Это об уверенности в себе. Это об отношениях. Речь идет о том, чтобы ваше тело не предало вас».
Уильям Марш, 53-летний лицензированный массажист из Джермантауна, сказал, что у него началась эректильная дисфункция в возрасте около 40 лет. Это съело его уверенность в себе. «Это очень медленно лишает вас идентичности как мужчины. Это лишает вас идентичности как сильного человека», - сказал Марш. Он крупный, физически здоровый парень, у него нет хронических заболеваний. «Я медленно терял то, кем был».
Несмотря на то, что 22-летняя жена Марша понимала, он был расстроен этой новой непредсказуемостью и начал уходить. «Самым трудным было разочарование из-за того, что вы подвели своего партнера», - сказал он.
Он попробовал Виагру, Сиалис и несколько добавок. Они не работали. Марш подозревал, что у него был шрам от травмы софтбола в возрасте 30 лет. Леска так сильно ударила его по промежности, что защитная чашка, которую он носил, треснула.
Однажды его жена вручила ему рекламу практики Боргезе. Он сказал, что провел исследование и знал, что лечение может не сработать. Он полагал, что ценник побудит его следовать указаниям врача. "Что я должен был потерять?" он думал.
Он начал лечение в июне. Хотя он описал саму ударную волну как болезненную, Марш почти сразу почувствовал, что он и его жена стали ближе. Она оценила, сколько усилий он прилагал, пытаясь решить проблему. Как и предположил Боргезе, они работали над своими отношениями. Марш сказал, что его физические реакции стали более надежными, и теперь он сказал бы, что его функции в норме. Он связывает примерно три четверти улучшения с лечением и четверть с его эмоциональной реакцией.
Марш сказал, что влияние более нормальной сексуальной функции выходит далеко за рамки того, что происходит в постели. «Я начал видеть того старика, которым я был», - сказал он.