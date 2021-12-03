По кофейку? Учёные открыли еще одну пользу кофеина - в чем она?

В первом исследовании такого рода, посвященном влиянию кофеина на динамические зрительные навыки, исследователи пришли к выводу, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей. Кофеин также улучшил время реакции участников.
«Многое из того, что происходит в нашей среде, движется - например, вы пытаетесь пересечь оживленный перекресток в качестве пешехода или находите что-то на полке, когда вы идете по проходам продуктового магазина», - сказала доктор Кристин Далтон из школы Ватерлоо. оптометрии и науки о зрении. «Тестирование остроты зрения в динамических условиях может предоставить больше информации о наших функциональных характеристиках в этих сценариях, чем традиционные статические измерения остроты зрения», пишет medicalxpress.com.
Острота зрения, также известная как четкость зрения или резкость зрения, относится к способности человека обнаруживать и распознавать мелкие детали и может быть измерена в статических (неподвижных) или динамических (движущихся) условиях. Хотя как статическая, так и динамическая острота зрения предоставляют важную информацию о том, как мы взаимодействуем с окружающим миром, навыки динамической остроты зрения особенно важны во многих повседневных действиях, в которых мы или объекты вокруг нас движемся.
«Хотя мы уже знаем, что кофеин увеличивает скорость быстрых движений глаз, мы хотели дополнительно исследовать, как именно кофеин улучшает визуальную обработку и облегчает обнаружение движущихся зрительных стимулов путем тестирования динамической остроты зрения», - сказал соавтор Беатрис Редондо из Факультет оптики Гранадского университета.
В два отдельных дня половина участников исследования принимала капсулу кофеина (4 мг/кг), а другая половина - капсулу плацебо. С помощью компьютерного теста, разработанного и утвержденного в Университете Ватерлоо, у каждого участника была измерена острота динамического зрения до и через 60 минут после приема кофеина.
Исследователи обнаружили, что участники, принявшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и более высокую скорость при определении движущихся целей меньшего размера, и предположили, что кофеин положительно влияет на обработку сигналов и принятие решений участниками. Скорость движения глаз и контрастная чувствительность, которые влияют на динамическую остроту зрения, также были чувствительны к потреблению кофеина.
«Наши результаты показывают, что потребление кофеина действительно может быть полезно для зрительной функции человека, повышая бдительность и чувство бодрствования», - сказал Далтон. «Это особенно верно для тех критически важных повседневных задач, как вождение, езда на велосипеде или занятия спортом, которые требуют от нас внимания к подробной информации о движущихся объектах при принятии решений».
В журнале Psychopharmacology недавно было опубликовано исследование «Влияние приема кофеина на динамическую остроту зрения», проведенное в соавторстве с Далтоном Школой оптометрии и науки о зрении Ватерлоо и Редондо из Гранадского университета Раймундо Хименесом, Рубеном Молиной и Хесусом Вера .