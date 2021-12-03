У трех знаков зодиака 3 декабря 2021 года будет очень тяжелый день

Здесь мы находимся в сердце и душе сезона Стрельцов, и это приносит некоторую жесткую энергию трем знакам зодиака, у которых 3 декабря 2021 года будет тяжелый день.
У нас есть Луна в Стрельце и Луна в секстиле Сатурна. Это противоречивые транзиты, а это значит, что мы испытаем нашу собственную версию конфликта, пишет yourtango.com.
Из-за природы всего Стрельца этот день вдохновляет на независимость и необходимость действовать самостоятельно. Мы хотим совершить, но лунный секстиль с Сатурном заставляет нас сомневаться в каждом нашем движении .
В мире нет ничего лучше неуверенности в себе, чтобы остановить нас еще до того, как мы начнем. И этот день посвящен необоснованным сомнениям в себе. Сегодня у нас такие добрые намерения, и тем не менее, похоже, что нас саботируют на каждом шагу.
Это не тот день, который губит жизнь; на самом деле, по шкале «шероховатости» он довольно мягкий. Но это обещает разочарование и немного вины.
Почему вина? Потому что мы не считаем правильным останавливаться перед тем, как начать - мы ХОЧЕМ достичь, но именно мы стоим на нашем собственном пути. Это гарантия секстиля Луны и Сатурна.
Знаки зодиака, у которых 3 декабря 2021 года будет тяжелый день:
Телец(20 апреля - 20 мая)
Тебе сегодня хорошо. Вы просыпаетесь, и первое, о чем вы думаете, это то, как вы собираетесь выполнить все из своего списка дел, что кажется довольно приземленным и выполнимым.
Что действительно добавляет вам вдохновения, так это идея о том, что к концу дня вы сможете полностью посвятить себя тому, чем вы любите заниматься - практике или хобби - чему-то уникальному для вас, чему-то, что приносит огромную радость вашему сердцу.
А потом это случается. Череда нескончаемых препятствий начинает накапливаться перед вами, и вы понимаете, что это совсем не тот день, о котором вы думали. Луна в секстиле Энергия Сатурна следит за тем, чтобы все длилось слишком долго и закончилось неудовлетворением . Лучше всего запланировать большой день для хобби на другое время.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Если и есть кто-то, кто любит заниматься своим делом, так это вы, Весы, и сегодня один из тех дней, когда вы так заняты тем особенным, что делает Весы, что не можете сосредоточиться на работе или на чем-то еще.
Вы во власти Лунного секстиля Сатурна, и этот транзит всегда так рад испортить вам день, отвлекая вас настолько, что вы начинаете сбиваться с толку и раздражаться.
В сезон Стрельцов вы искренне счастливы. Вам нравится сама идея быть самим собой, создавать свои мелочи, смеяться про себя ... и сейчас не тот день, когда это должно происходить, что для вас большой облом, потому что вы рассчитывали только на это время .
Но дело не в людях, они не хотят зла. Это просто о том, что вам помешают сделать все, что ВЫ хотите. В этот день все отвлекают, Весы.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
По мере того, как вы плывете по течению, вы все больше и больше понимаете, что значит быть Близнецами, и если многие из ваших домов окажутся напротив Стрельца, то этот день будет дополнительной пыткой вам на нервы. И почему? Потому что все, что делает вас ВАМИ, будет оспорено.
Другими словами, ваша потребность в творчестве сегодня будет активно игнорироваться всеми окружающими. Ваше желание все обдумать, чтобы вы могли планировать будущее (арт-проект, творческое начинание), будет остановлено еще до того, как оно начнется, благодаря энергии лунного секстиля и Сатурна, которая практически смеется над идеей, которую вы думали, что можете уйти. с отличным днем.
Основная причина, по которой сегодняшний день кажется таким тяжелым, заключается в том, что вы в эти дни чувствуете себя очень хорошо, и этот день прозвучал как незапрошенный звонок для пробуждения, который говорит вам «сесть в угол».