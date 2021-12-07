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В Новосибирске снежная глыба упала с пятого этажа на мать с ребенком

3:13:5212/7/2021
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Все случилось 3 декабря. Снежный пласт упал на коляску, в которой находился двухлетний ребенок.

Снежная глыба упала на ребенка в коляске. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске в Октябрьском районе снежная глыба сорвалась с высоты пятого этажа. Все случилось 3 декабря. Глыба упала на коляску, в которой находился двухлетний ребенок. По данным пресс-службы МВД по Новосибирской области, сейчас по данному факту проводится проверка. Известно, что происшествие случилось в 19:00. Глыба, упавшая с балкона прилетела прямо на мать с коляской. Сейчас пострадавших госпитализировали в 3-ю больницу. Несчастный случай произошел недалеко от дома №185 по улице Толстого, пишет NGS.ru.

– Снежная масса упала с козырька балкона, который находится на пятом этаже, данных о сотрясении мозга у пострадавших пока нет, – сообщает один из очевидцев происшествия.

В местной управляющей компании «УКЖХ Октябрьского района», которая занимается обслуживанием дома, с которого упала глыба, отказались от комментариев по данному поводу.

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