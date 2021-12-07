Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 7 декабря 2021 года
Великомученика Меркурия
Великомученицы Екатерины
Мученика Меркурия Смоленского
Народные праздники и приметыКатерина Санница
По народному календарю в этот день почитают память великомученицы Екатерины Александрийской.
Этот праздник открывал сезон катания на санях и санках. Молодожены проводили обряд оберега от сглаза. Для этого они стелили перед входными дверьми вывернутый наизнанку тулуп и проходили по нему. После этого они садились в сани, украшенные лентами и бубенцами. Транспорт молодоженов был во главе кортежа.
Ясная погода в этот день предвещает холодную зиму.
ПриметыЕсли в этот день стоит ясная погода, то быть морозной зиме.
Звезды кажутся маленькими перед снегопадом.
Коровы трясут задними ногами – к холоду.
Круги вокруг луны – к морозу.
Туман и оттепель со слякотью – значит, морозы только через 10 дней придут.
Источник: my-calend.ru