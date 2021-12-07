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Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:4012/6/2021
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Этот праздник открывал сезон катания на санях и санках.

Туман и оттепель со слякотью – значит, морозы только через 10 дней придут. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 7 декабря 2021 года

Рождественский пост
Великомученика Меркурия
Великомученицы Екатерины
Мученика Меркурия Смоленского

Народные праздники и приметы

Катерина Санница
По народному календарю в этот день почитают память великомученицы Екатерины Александрийской.

Этот праздник открывал сезон катания на санях и санках. Молодожены проводили обряд оберега от сглаза. Для этого они стелили перед входными дверьми вывернутый наизнанку тулуп и проходили по нему. После этого они садились в сани, украшенные лентами и бубенцами. Транспорт молодоженов был во главе кортежа.

Ясная погода в этот день предвещает холодную зиму.

Приметы

Если в этот день стоит ясная погода, то быть морозной зиме.
Звезды кажутся маленькими перед снегопадом.
Коровы трясут задними ногами – к холоду.
Круги вокруг луны – к морозу.
Туман и оттепель со слякотью – значит, морозы только через 10 дней придут.

Источник: my-calend.ru

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