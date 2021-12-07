Мэр Евгений Шестернин наказал директора музея Бердска Марину Пащенко за проваленный юбилей радиозавода «Вега»

Мэр Бердска Евгений Шестернин наложил дисциплинарное взыскание на директора Бердского историко-художественного музея Марине Пащенко. Постановление об этом официально опубликовано 6 декабря, а подписал его градоначальник тремя днями ранее.
Как следует из документа, ходатайствовал о наказании городской отдел культуры. Он внес его еще 10 ноября 2021 года. И глава города рассмотрел его, приняв положительное решение.
- Изложенные в ходатайстве факты нашли свое подтверждение. Подготовка к проведению городского торжественного мероприятия, посвященного 75-летию Бердского радиозавода, была проведена ненадлежащим образом, - говорится в постановлении.
При этом руководитель БИХМ Марина Пащенко должна предоставить свое письменное объяснение. Однако взыскание в виде замечания не заставило себя ждать. Наказывая муниципального служащего, мэр Бердска руководствовался статьями 192, 193 Трудового кодекса РФ.
Как пояснила «Курьер.Среда» руководитель бердского отдела культуры Оксана Мокриенко, Пащенко не организовала празднование юбилея в городском масштабе, хотя это стояло в календарном плане.
- Ветераны радиозавода сами себе организовали торжества, такой междусобойчик, хотя должна была это сделать Марина Юрьевна, - прокомментировала Мокриенко.
По ее словам, и размещение «веговского» музея на новом месте тоже поручено Пащенко, но и этого она пока не делает. Как сообщал «Курьер.Среда», в сентябре 2021 года власть и бизнес заговорили о переезде музея «Веги» на площади городского музея.
Ветераны БРЗ остались довольныСама Марина Пащенко не чувствует своей вины, считая, что все мероприятия, запланированные в рамках заводского юбилея и одновременно ко Дню пожилого человека, состоялись. По ее словам, она не видела ходатайства о наказании, поэтому не очень понимает суть претензий.
- С ветеранами проведено все, что планировал музей. Им вручили подарки от спонсоров. Все остались довольны. Но если речь идет о городском культурно-массовом мероприятии к юбилею завода, то оно, как минимум должно стоять в общегородском плане. Отдельного поручения у меня не было, как и постановления главы города на эту тему. Кроме того, действуют ограничения в связи с ковидом... С ветеранами мы всегда проводим встречи ко дню рождения завода в рамках Дня пожилого человека. Были и выставки, и публикации... - прокомментировала «Курьер.Среда» 7 декабря Марина Пащенко.
Относительно переезда музея БРЗ, по словам директора БИХМ, тоже нет постановления, пока все ограничивается только «хотелками». Это не простой вопрос, поскольку при переносе его в городской музей, придется отдать под него два зала — это три выставочные зоны.
- Официального документа о переезда музея «Веги» я пока не видела, - констатировала Пащенко.
справкаМарина Пащенко руководит бердским историко-художественным музеем с 1999 года. В 2018-м ей присвоено звание «Почетный работник культуры Новосибирской области». Награду ей вручал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поздравляя бердских работников культуры с профессиональным праздником в ДК «Родина». Пашенко — одна из активных организаторов и участников городских и областных музейных мероприятий, научно-практических конференций и семинаров, музейных чтений, круглых столов. Под ее руководством пополняются музейные экспозиции и архивы, ведется поисковая работа.
Музей «Веги» ждет новоселье- Официального документа о переезда музея «Веги» я пока не видела, - констатировала Пащенко.
справка
Марина Пащенко руководит бердским историко-художественным музеем с 1999 года. В 2018-м ей присвоено звание «Почетный работник культуры Новосибирской области». Награду ей вручал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поздравляя бердских работников культуры с профессиональным праздником в ДК «Родина». Пашенко — одна из активных организаторов и участников городских и областных музейных мероприятий, научно-практических конференций и семинаров, музейных чтений, круглых столов. Под ее руководством пополняются музейные экспозиции и архивы, ведется поисковая работа.
Музей «Веги» ждет новоселье
Экспозиции БРЗ находятся на седьмом этаже бывшего административного здания на ул. Ленина, 89/8. Лифт доходит только до 6 этажа, что неудобно посетителям. Кроме того, в старом здании протекает крыша, а это грозит уничтожение бесценных экспонатов. Решение о переносе музея БРЗ в городской уже принято с участием эксперта министерства культуры Новосибирской области. ⠀
Крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев и депутат регионального заксобрания Валерий Бадьин, которые в свое время работали на «Веге», поддержали эту идею - городу необходим современный заводской музей, чтобы в него ходили не только бывшие работники завода, но и молодые бердчане.
Как зажглась и погасла звезда «Вега»Легендарный бердский радиозавод 14 октября 2021 года отметили юбилей. Ему исполнилось бы 75 лет. Напомним, что во время Великой Отечественной войны Харьковский завод им. Дзержинского был эвакуирован в Бердск и положил начало знаменитой «Веге», которая выпускала 30% всей производимой в России аудиоаппаратуры, признанной международными экспертами и потребителями.
БРЗ стал одним из градообразующих предприятий с широкой инфраструктурой. На заводе работало до 12 тыс. человек. Предприятие строило жилье, детские сады и школы, поликлиники и столовые, санатории и пионерские лагеря. Но в начале 1990-х годов случился финансовый кризис и «Вегу» бездарно приватизировали, растащив на части. Остались от славного завода только корпуса, в одном из которых располагается музей радиозавода.
фактыПостановлением правительства Советского Союза от 10 июля 1946 года был организован Бердский радиозавод (БРЗ). 14 октября того же года предприятию присвоено наименование Государственного союзного бердского радиозавода. Именно эта дата считается днем его рождения.
Последнее изделие под брендом «Вега» сошло с конвейера в 1999 году. Затем предприятие обанкротили. А 12 июня 2001 года производственное объединение исключили из реестра промышленных предприятий Бердска.
справка
ТК РФ Статья 192. Дисциплинарные взысканияЗа совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
ТК РФ Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканийДо применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.