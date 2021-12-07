Иммунитет к перенесенному коронавирусу не может предотвратить Омикрон

Исследование предполагает, что «омикрон сможет в значительной степени преодолеть естественный и, вероятно, индуцированный вакциной иммунитет»
Южноафриканские ученые предупреждают, что повторные инфекции среди людей, которые уже боролись с COVID-19, более вероятны с новым вариантом омикрона, чем с более ранними мутантами коронавируса.
Исследовательская группа отслеживала повторные заражения в Южной Африке и сообщила о скачке с появлением омикрона, которого они не видели, когда два предыдущих варианта, включая особо заразный дельта-вариант, перемещались по стране, пишет medicalxpress.com.
Результаты, опубликованные в четверг в Интернете, являются предварительными и еще не прошли научную экспертизу. Исследователи также не сказали, какая часть повторных инфекций была подтверждена как случаи омикрона и вызывали ли они серьезное заболевание.
Но время всплеска повторного заражения предполагает, что омикрон «демонстрирует существенные доказательства на популяционном уровне уклонения от иммунитета от предшествующей инфекции», - писали они.
«Предыдущая инфекция использовалась для защиты от дельты, а теперь от омикрона, но похоже, что это не так», - заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения в четверг одна из исследователей, Энн фон Готтберг из Университета Витватерсранда.
В исследовании также не изучалась защита, обеспечиваемая вакцинацией. Вакцины против коронавируса запускают разные уровни иммунного ответа: одни для отражения инфекции, а другие - для предотвращения тяжелого заболевания, если кто-то действительно заразится.
«Мы считаем, что вакцины по-прежнему защищают от тяжелых заболеваний», - сказал фон Готтберг.
Д-р Майкл Райан, глава службы экстренной помощи ВОЗ, сказал, что повторное инфицирование появляется в носу, но не обязательно приводит к тяжелому заболеванию, в то время как вакцины, как правило, помогают защитить остальную часть тела.
«Данные, которые мы действительно ищем, будут касаться тяжести инфекции и того, будут ли вакцины продолжать защищать от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти», - сказал Райан. «И прямо сейчас нет причин предполагать, что они этого не сделают. Просто у нас еще нет подробностей».
Новейший вариант был обнаружен чуть более недели назад учеными из Южной Африки и Ботсваны, и теперь он обнаружен во многих странах. Многое остается неизвестным о новом варианте , в том числе о том, является ли он более заразным, как подозревают некоторые органы здравоохранения, вызывает ли он более тяжелое заболевание и может ли он помешать вакцине.
Но важно знать, какой уровень защиты обеспечивает предшествующая инфекция, особенно в тех частях мира, где большая часть населения еще не вакцинирована.
Исследование предполагает, что «омикрон сможет в значительной степени преодолеть естественный и, вероятно, индуцированный вакциной иммунитет», - сказал Пол Хантер, профессор медицины в Университете Восточной Англии, в письменном ответе на результаты исследования. Насколько "все еще неясно, хотя сомнительно, что это будет представлять собой полный побег".