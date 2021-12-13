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Новые сроки выплаты пенсий в декабре назвал ПФР: Какие пенсионеры получат пенсию в двойном размере и за январь 2022 года

9:14:0312/13/2021,Марина Волкова
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Залаговременная выплата социальной и страховой пенсии связана с тем, что банки и почта России не будут работать в каникулярное время. Благодаря праздникам российские пенсионеры увидят двойную сумму пенсии уже с 26 декабря 2021 года.

Пенсионеры ждут своих денег. Фото: Pixabay,com

ПФР России обнародовал новый график выдачи пенсии за декабрь 2021 года и январь 2022 года. Многие пенсионеры России получат выплату в двойном размере - сразу за два месяца. Это связано с новогодними праздниками, которые в России начнутся с 31 декабря, а закончатся 10 января выходом на работу.

Залаговременная выплата социальной и страховой пенсии связана с тем, что банки и почта России не будут работать в каникулярное время. Благодаря праздникам российские пенсионеры увидят двойную сумму пенсии уже с 26 декабря 2021 года.

Начисление пенсии на карту банка из-за новогодних праздников:

4 декабря за период с 5 по 11 декабря;

11 декабря за период с 12 по 17 декабря;

17 декабря за период с 18 по 22 декабря;

с 26 по 30 декабря за период с 1 по 9 января.

Если отделения почты России будут работать в январские каникулы, то пенсионеры поучат свои деньги:

30 декабря за 4-5 января;

6 января за 6-9 января;

с 10 января выплаты пройдут по традиционному графику.

Если у почты будут выходные дни до 10 января, то пенсионеры получат свои деньги:

29 декабря 2021 года — за 1-6 января;

30 декабря 2021 года — за 7-9 января;

с 10 января — по обычному установленному графику.

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От редакции

Ждете выплату пенсии?

Аноним, 13 декабря 2021 9:42:05
С какой целью такой нездоровый интерес к моей пенсии?
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