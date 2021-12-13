Новые сроки выплаты пенсий в декабре назвал ПФР: Какие пенсионеры получат пенсию в двойном размере и за январь 2022 года

ПФР России обнародовал новый график выдачи пенсии за декабрь 2021 года и январь 2022 года. Многие пенсионеры России получат выплату в двойном размере - сразу за два месяца. Это связано с новогодними праздниками, которые в России начнутся с 31 декабря, а закончатся 10 января выходом на работу.
Залаговременная выплата социальной и страховой пенсии связана с тем, что банки и почта России не будут работать в каникулярное время. Благодаря праздникам российские пенсионеры увидят двойную сумму пенсии уже с 26 декабря 2021 года.
Начисление пенсии на карту банка из-за новогодних праздников:
4 декабря за период с 5 по 11 декабря;
11 декабря за период с 12 по 17 декабря;
17 декабря за период с 18 по 22 декабря;
с 26 по 30 декабря за период с 1 по 9 января.
Если отделения почты России будут работать в январские каникулы, то пенсионеры поучат свои деньги:
30 декабря за 4-5 января;
6 января за 6-9 января;
с 10 января выплаты пройдут по традиционному графику.
Если у почты будут выходные дни до 10 января, то пенсионеры получат свои деньги:
29 декабря 2021 года — за 1-6 января;
30 декабря 2021 года — за 7-9 января;
с 10 января — по обычному установленному графику.