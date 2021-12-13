Полный список пострадавших при взрыве монастыря в Серпухове опубликован

Появился список фамилий пострадавших в результате взрыва в Серпухове. Там 18-летний парень привел в действие СВУ.При ЧП получили травмы:
Владислав Струженков, 18 лет – подрывник.
Иван, 15 лет – рваные раны бёдер, ожог правой голени II степени
Максим, 17 лет – ожог правого колена I степени.
Кирилл, 7 лет – закрытая черепно-мозговая травма.
Святослав, 13 лет – ссадины левой голени.
Виктор, 14 лет – ушиб бедра.
Анна, 12 лет — сотрясение головного мозга.
Таисия, 17 лет — ситуационная реакция на стресс.
Иван, 16 лет — закрытая черепно-мозговая травма.
Даниил, 14 лет — закрытая черепно-мозговая травма.
Ксения, 14 лет — закрытая черепно-мозговая травма.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что у 18-летнего подрывника из Серпухова был рак. Ему удалили щитовидную железу. Также парень имел проблемы с психикой. Он принимал успокоительные, а родители даже возили его на прием к столичному психологу. Сообщается, что его часто посещали суицидальные мысли. А из обычный школы его перевели в гимназию из-за того, что в прошло образовательном учреждении над ним издевались сверстники.