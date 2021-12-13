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Полный список пострадавших при взрыве монастыря в Серпухове опубликован

9:56:1712/13/2021
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Большинство раненных получили ожоги и осколочные ранения. Кто-то был госпитализирован тяжелом состоянии, у кого-то диагностировали сотрясение мозга. А сам подрывник находится в тяжелом состоянии. Ему оторвало ногу.

Список пострадавших в результате взрыва в Серпухове. Фото: Pixabay.com

Появился список фамилий пострадавших в результате взрыва в Серпухове. Там 18-летний парень привел в действие СВУ.При ЧП получили травмы:

Владислав Струженков, 18 лет – подрывник.
Иван, 15 лет – рваные раны бёдер, ожог правой голени II степени
Максим, 17 лет – ожог правого колена I степени.
Кирилл, 7 лет – закрытая черепно-мозговая травма.
Святослав, 13 лет – ссадины левой голени.
Виктор, 14 лет – ушиб бедра.
Анна, 12 лет — сотрясение головного мозга.
Таисия, 17 лет — ситуационная реакция на стресс.
Иван, 16 лет — закрытая черепно-мозговая травма.
Даниил, 14 лет — закрытая черепно-мозговая травма.
Ксения, 14 лет — закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что у 18-летнего подрывника из Серпухова был рак. Ему удалили щитовидную железу. Также парень имел проблемы с психикой. Он принимал успокоительные, а родители даже возили его на прием к столичному психологу. Сообщается, что его часто посещали суицидальные мысли. А из обычный школы его перевели в гимназию из-за того, что в прошло образовательном учреждении над ним издевались сверстники.

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