Крещенские морозы отменяются: Потепление до минус 4 градусов идет в Бердск

Целю неделю будет идти снег. Повышение температуры синоптики обещают в Старый новый год. В Крещение предполагают не большее 11 градусов мороза, что привлечет больше желающих окунуться в прорубь.

Крещенские купания опасны для людей с острыми и хроническими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы

В Бердске потеплеет к 14 января. До 20 числа ожидаются небольшие снегопады. А столбик термометра на следующей неделе поднимется до минус 4 градусов.

Температура воздуха днем в воскресенье, 12 января, повысится до -11, сообщают синоптики. В понедельник, 13 января, ожидается такая же погода, только пойдет снег, ветер 3−8 метров в секунду, местами — порывы до 13.

В ночь на Старый новый год начнется повышение температуры. И уже 14 января синоптики предполагают минус 8 градусов. А в среду, 15 января, столбик термометра взлетит до минус 4-х.

Температура на уровне 6-8 градусов мороза продержится в Бердске до Крещения, которое в 2020 году пришлось на воскресенье. Но и в этот день, 19 января, не будет холоднее 11 градусов. Так что традиционные крещенские морозы минуют бердчан. Вероятно, купающихся в крещенской проруби в связи с этим прибавится. Купель традиционно организуют на Бердском заливе в районе парка отдыха «Ремикс».

В 20-х числах января, начнется несущественное понижение температуры.