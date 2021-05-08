Русские засекли повышенную космическую активность

Минобороны РФ зафиксировал в 2021 году рост космической активности.
"Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2 200 м над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов", — сообщили в оборонном ведомстве.
В 2020-м контролировали 25 000 космических объектов на орбитах на высоте от 120 до 50 тысяч километров. Как отметили в Минобороны, "Окна-М" способны обнаруживать объекты размером с теннисный мячик полностью в автоматическом режиме.
Комплекс работает с 1999 года. Но 7 лет назад он прошел модернизацию, повысив дальность наблюдения на 10 000 км. За все время наблюдения осуществили более 12,5 млн измерений по космическим объектам, обнаружено более 7 500 новых, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов.
В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура и вычислительные средства нового поколения. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все они созданы на основе российской элементной базы.