Русские засекли повышенную космическую активность
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Русские засекли повышенную космическую активность

5:09:545/8/2021
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Российский оптико-электронный комплекс "Окно-М" зафиксировал в 2021 году 30 000 космических объектов.

В космосе обнаруживают не только ракеты

Минобороны РФ зафиксировал в 2021 году рост космической активности.

"Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2 200 м над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов", — сообщили в оборонном ведомстве.

В 2020-м контролировали 25 000 космических объектов на орбитах на высоте от 120 до 50 тысяч километров. Как отметили в Минобороны, "Окна-М" способны обнаруживать объекты размером с теннисный мячик полностью в автоматическом режиме.

Комплекс работает с 1999 года. Но 7 лет назад он прошел модернизацию, повысив дальность наблюдения на 10 000 км.  За все время наблюдения осуществили более 12,5 млн измерений по космическим объектам, обнаружено более 7 500 новых, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов.

В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура и вычислительные средства нового поколения. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все они созданы на основе российской элементной базы.

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