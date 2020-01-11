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До смерти забили двух бомжей договорившиеся об убийстве трое пьяных подростков в Псковской области

16:20 11.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Третьему потерпевшему после зверского избиения удалось выжить. Школьники известны правоохранителям как агрессивные хулиганы. Они неоднократно нарушали правила поведения в школах, имели отрицательную дисциплину и успеваемость.

До смерти забили двух бомжей договорившиеся об убийстве трое пьяных подростков в Псковской области
Уголовное дело подростков-убийц направлено в суд

В Псковской области перед судом предстанут трое подростков по обвинению в жестоком избиении мужчин, двое из которых скончались, сообщили в главке Следственного комитета России 10 января.

Следственными органами СКР по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летних подростков. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч.3 ст.30, пп. «а», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в ночь на 24 декабря 2018 года обвиняемые, употребляя спиртные напитки в одной из квартир в городе Пскове, договорились убить человека. С этой целью они втроем спустились в подвал дома, где нанесли трем потерпевшим без определенного места жительства удары руками и ногами, а также металлической ножкой от стола в область головы, туловища и конечностей, причинив множественные кровоподтеки и ссадины, переломы костей носа и ребер, разрывы внутренних органов. В результате черепно-мозговой травмы двое потерпевших скончались на месте происшествия, третьему удалось выжить в связи со своевременным оказанием необходимой медицинской помощи.

Следователи тщательнейшим образом исследовали личности всех обвиняемых, допросив родственников, знакомых и преподавательский состав школ, в которых они обучались. В результате установлено, что подростки на протяжении длительного периода времени своей жизни совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении лиц как слабее, так и младше себя, что зачастую сопровождалось применением в отношении последних физического насилия, а также являлись участниками их травли среди окружающих. Они неоднократно нарушали правила поведения в школах, имели отрицательную дисциплину и успеваемость. В отношении взрослых, в том числе из числа персонала школы, они выражались нецензурной бранью, хамили, любую критику в свой адрес не воспринимали.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Почему подростки так жестоки?

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