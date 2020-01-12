Успел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске

Пожар в доме №127 на ул. Пушкина тушили более двух часов. От огня пострадали не только надворные постройки, но и жилой дом. Причину ночного пожара дознаватель установит при дневном осмотре. С начала 2020 года в городе произошло 5 пожаров.

Снижение числа пожаров отмечают огнеборцы в Бердске

В Бердске в ночь на воскресенье загорелись надворные постройки, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

12 января в 00:12 на ул. Пушкина в Бердске произошло возгорание надворных построек в частном домовладении. В результате пожара повреждена крыша, потолочное перекрытие, обшивка дома и пластиковое потолочное перекрытие гаража. В 02:20 пожар был ликвидирован.

— Доставка огнетушащих средств происходила по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 40 м. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

На пожаре пострадал дом №127 на ул. Пушкина, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. По его словам, пострадали не только баня и гараж, но и жилой дом. Среди людей пострадавших нет. Хозяин домовладения успел вывезти из огня автомобиль, стоявший в гараже, охваченном пламенем.

-Горели крыши бани и гаража. Машину выгнали. Пострадала стена жилого дома, — прокомментировал Николай Анатольевич.

Он отметил, что пока причину пожара назвать нельзя:

— Дознаватель ночью отработал, но по ночной проверке ничего сказать нельзя. Днем нужно осматривать место происшествия.

По статистике ОНД, в Бердске с начала 2020 года произошло 5 пожаров, которые обошлись без человеческих жертв. Степоненков зафиксировал снижение пожаров в сравнении с 2019-м. В прошлом году на 12 января тушили 7 пожаров на территории города.