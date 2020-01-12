12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Успел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске

10:31 12.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Пожар в доме №127 на ул. Пушкина тушили более двух часов. От огня пострадали не только надворные постройки, но и жилой дом. Причину ночного пожара дознаватель установит при дневном осмотре. С начала 2020 года в городе произошло 5 пожаров.

Успел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
Снижение числа пожаров отмечают огнеборцы в Бердске

В Бердске в ночь на воскресенье загорелись надворные постройки, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

12 января в 00:12 на ул. Пушкина в Бердске произошло возгорание надворных построек в частном домовладении. В результате пожара повреждена крыша, потолочное перекрытие, обшивка дома и пластиковое потолочное перекрытие гаража. В 02:20 пожар был ликвидирован.

— Доставка огнетушащих средств происходила по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 40 м. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

На пожаре пострадал дом №127 на ул. Пушкина, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. По его словам, пострадали не только баня и гараж, но и жилой дом. Среди людей пострадавших нет. Хозяин домовладения успел вывезти из огня автомобиль, стоявший в гараже, охваченном пламенем.

-Горели крыши бани и гаража. Машину выгнали. Пострадала стена жилого дома, — прокомментировал Николай Анатольевич.

Он отметил, что пока причину пожара назвать нельзя:

— Дознаватель ночью отработал, но по ночной проверке ничего сказать нельзя. Днем нужно осматривать место происшествия.

По статистике ОНД, в Бердске с начала 2020 года произошло 5 пожаров, которые обошлись без человеческих жертв. Степоненков зафиксировал снижение пожаров в сравнении с 2019-м. В прошлом году на 12 января тушили 7 пожаров на территории города.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваше имущество застраховано от пожара?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наткнулся на собственную лыжу и погиб турист из Новосибирска в Шерегеше
14:10 12-01-2020
Наткнулся на собственную лыжу и погиб турист из Новосибирска в Шерегеше
БердскВ гонках на собачьих упряжках стартуют маламуты, хаски и лайки в Бердске
13:49 12-01-2020
В гонках на собачьих упряжках стартуют маламуты, хаски и лайки в Бердске
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
13:45 12-01-2020
Фотомарафон
Над растерзанным телом умирающей матери 15-летняя дочь умоляла спасти своего любовника в Омске
13:25 12-01-2020
Над растерзанным телом умирающей матери 15-летняя дочь умоляла спасти своего любовника в Омске
БердскДетские пособия с 1 января 2020 года: На первого и на второго ребенка из маткапитала в России
13:15 12-01-2020
Детские пособия с 1 января 2020 года: На первого и на второго ребенка из маткапитала в России
БердскЖивым нашли пропавшего без вести глухонемого инвалида из Бердска
13:00 12-01-2020
Живым нашли пропавшего без вести глухонемого инвалида из Бердска
13 января Старый Новый год: нельзя надевать ничего нового, категорически запрещено убираться
12:52 12-01-2020
13 января Старый Новый год: нельзя надевать ничего нового, категорически запрещено убираться
Продают с молотка крупнейшую за Уралом гостипографию "Советская Сибирь" в Новосибирске 1
12:45 12-01-2020
Продают с молотка крупнейшую за Уралом гостипографию
БердскМэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии 8
12:30 12-01-2020
Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии
Народ спивается: Горбачев требует отменить длинные выходные на Новый год 7
12:19 12-01-2020
Народ спивается: Горбачев требует отменить длинные выходные на Новый год