Порвал уши 4-летнему мальчику отчим-изверг в Омске. На жестоко избитом ребенке нет живого места

После госпитализации врачи поставили ребенку диагноз: «синдром жестокого обращения с детьми, множественные ушибы головы, лица, спины». СК возбудил уголовное дело за истязания. Родные отец и бабушка добиваются лишения матери родительских прав.

На ребенка после издевательст отчима нет живого места

В Омске произошел инцидент с истязанием ребенка. На 4-летнем мальчике нет живого места — у него многочисленные ушибы, синяки по всему телу и под глазами, уши порваны, на животе ссадины и царапины. Отец и бабушка мальчика во всем винят отчима. Уверены, именно он издевался над малышом. Причем не раз. Впрочем, следователи пока никого не обвиняют, но заведено уголовное дело по тяжелой статье «истязание», сообщает newsomsk.ru.

— А куда попадало?

— Куда попадало, туда и попадало.



— Он бил, и бил, и бил.

Жуткие подробности мальчик рассказал бабушке и папе, когда те пришли навестить. Ребёнок жил с мамой — родители давно в разводе.

— Я откидываю одеяльце, и вдруг мы видим, что ребёнок весь избитый, что у него кровоподтеки, весь красный — я даже не могу передать! Я сразу поняла, что это насильственное, что удары были нанесены, издевательства, — рассказывает бабушка мальчика Елена Краснова.

Мальчика госпитализировали. И вот официальный вердикт врачей, цитата: «синдром жестокого обращения с детьми, множественные ушибы головы, лица, спины».

— Я был в шоке, в крайнем шоке. Это не люди, которые такое могут сделать с детьми! Это последнее — трогать ребенка! Это не люди! — восклицает папа мальчика Иван Краснов.

Отец и бабушка мальчика написали заявление в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание».

— Следственными органами следственного комитета России по Омской области проводится расследование по факту причинения 4-летнему мальчику телесных повреждений. Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ. Расследование будет проведено максимально объективно, доводы всех сторон будут учтены и проверены во время расследования уголовного дела, — говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Мама ребёнка и его отчим от комментариев отказываются. Известно, что они написали встречное заявление в полицию на папу и бабушку мальчика. Уверяют, что их оклеветали, настроили ребёнка против, а поранился якобы мальчик сам — упал с кресла. Что произошло на самом деле, следователям предстоит выяснить. Уголовное дело пока заведено в отношении неустановленного лица. Если удастся доказать, что ребёнка избивали, виновнику будет грозить тюрьма.

Мальчик неделю провёл в больнице. Сейчас находится с папой и бабушкой. Они намерены добиваться лишения матери ребенка родительских прав.

Напомним, сейчас в Омске рассматривается резонансное уголовное дело в отношении 35-летнего Сергея Казакова, который заставлял по несколько часов своего восьмилетнего пасынка стоять на коленях на гречке. Все издевательства он снимал на камеру, но при этом родная мать знала о происходящем и считала это воспитательным процессом.