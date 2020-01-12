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Пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился из больницы Омска

14:43 12.01.2020 Фото: Википедии
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Свое решение он объяснил приписками виртуальных больных и низкой зарплатой — 30 тыс. рублей. Врач высшей категории с 45-летним стажем заявил, что больше не хочет «связываться с этой медициной».

Пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился из больницы Омска
Внезапно уволившегося врача заменил другой доктор

Омский травматолог Евгений Батушенко 11 января пришел на работу пьяным, отказался принимать пациентов и заявил, что с этого дня увольняется из больницы. Врач объяснил, почему он внезапно принял такое решение, сообщает Город55.

«Меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании. То есть виртуальных больных нам приходится приписывать», — поделился специалист.

Батушенко пояснил, что его зарплата не превышает 30 тыс рублей, при этом он является врачом высшей категории со стажем 45 лет: «Я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться. Ранее работал в стационаре, на позвоночнике оперировал», — рассказал травматолог.

Он признался, что накануне выпил алкоголь. Спустя полтора часа, к 9:30, в стационар приехал другой врач, у которого сегодня был выходной. В это время помощь пациентам оказывали медсестры. Сам же Евгений Батушенко после подмены переоделся и покинул больницу.

На публикацию СМИ отреагировали в региональном Минздраве. В ведомстве пообещали проверить слова Батушенко о «виртуальных» пациентах.

«Медицинским персоналом травматологического пункта городской поликлиники № 1 было замечено измененное поведение дежурного травматолога Евгения Батушенко. На данный момент Батушенко написал заявление на увольнение. По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых „приписок“ пациентов, указанных в статье», — ответили на публикацию в пресс-службе Минздрава Омской области.

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