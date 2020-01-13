Соло-Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов

08:19
13.01.2020
Фото: Соло-Презент
А какие города России вы бы хотели посетить в 2020 году? Билеты во Владивосток, Хабаровск, Симферополь, и другие направления можно приобрести по субсидированной цене в Соло-Презент.
В продаже еще есть субсидированные билеты Из/в Новосибирска на 2020 год
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Мирный
Нерюнгри
Петропавловск Камчатский
Полярный
Симферополь
Хабаровск
Чита
Якутск
Норильск
Улан Удэ
До Симферополя на даты — май, сентябрь, октябрь.
Источник: Раздел Турагентства Соло-Презент на сайте Весь Бердск
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