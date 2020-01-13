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Соло-Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов

08:19 13.01.2020 Фото: Соло-Презент
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А какие города России вы бы хотели посетить в 2020 году? Билеты во Владивосток, Хабаровск, Симферополь, и другие направления можно приобрести по субсидированной цене в Соло-Презент.

Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Билеты с хорошей скидкой предлагает агентство Соло-Презент

В продаже еще есть субсидированные билеты Из/в Новосибирска на 2020 год

Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Благовещенск
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Владивосток
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Магадан
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Мирный
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Нерюнгри
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Петропавловск Камчатский
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Полярный
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Симферополь
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Хабаровск
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Чита
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Якутск
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Норильск
Соло Презент напоминает о наличии в продаже субсидированных авиабилетов
Улан Удэ
До Симферополя на даты — май, сентябрь, октябрь.

Источник: Раздел Турагентства Соло-Презент на сайте Весь Бердск

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