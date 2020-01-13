Как отучить ребенка от бесконечного просмотра телевизора?

Чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор

Сейчас в каждом доме есть телевизор. Взрослые смотрят различные телепередачи на кухне, в спальне. Вместе со взрослыми дети проводят время перед телевизором, смотря самые различные по содержанию передачи: новости, сериалы, шоу, а также имеют право на просмотр мультфильмов. Чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор, освещение, время в течение которого ребенок сидит возле экрана. В основном, ребенок передвигается по комнате в процессе просмотра. Играя, он может расположиться непосредственно перед экраном. Сейчас дети даже развиваются при помощи специальных телевизионных программ. Но, по мнению ученых, телевизор сказывается неблагоприятно на здоровье ребенка и оказывает негативное влияние на его развитие.

Чем вреден просмотр телевизора для детей?

Отрицательное влияние на органы зрения.

Просмотр телевизора способствует снижению зрения, цветоощущения.

Отрицательное воздействие на нервную систему .

. Это и недоразвитие корковых отделов головного мозга, и развитие гиперактивности, нервного возбуждения. В отличие от взрослого организма, детский организм не отдыхает перед телевизором, а наоборот переутомляется.

Дети младшего возраста испытывают трудности с произношением звука. Задержка становления речи!

Нарушение общения, агрессивное поведение.

Телевидение может провоцировать развитие страхов, ночных кошмаров.

Ребенок может испытывать проблемы с моторикой .

. Просмотр телевизора в неправильной позе может провести к нарушению осанки . Также у детей, часто просматривающих телевизор, отмечается недоразвитие мышечной массы.

. Также у детей, часто просматривающих телевизор, отмечается недоразвитие мышечной массы. Ребенок быстро привыкает к телевизору, постепенно начинает постоянно требовать включать его любимые программы. Это может перерасти в истерику .

. Часто за просмотром телепередач дети перекусывают вредными продуктами, вследствие чего формируются неправильные пищевые привычки ведущие к повышению массы тела, заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Вокруг работающего телевизора создаются электромагнитные поля, которые также оказывают негативное влияние на психическое и физиологическое развитие организма

В ходе исследований, проведенных в Европе,было доказано, что ненормированный просмотр телевизора, создает риск повышения уровня артериального давления у детей. Если сидеть у телевизора больше 2 часов в день, риск развития повышения артериального давления увеличивается на 30 %. Известно, что увеличение физической активности способно предотвратить эту патологию.

Кому противопоказан просмотр телепередач?

Детям до 2 лет

Детям с нарушениями нервной системы в следствие стресса

Детям с нарушениями нервно-психического развития

Впечатлительным детям

Детям, недавно перенесшим операцию на глазах

Детям, имеющим серьезные заболевания глаз

Как и сколько времени ребенок должен просматривать телевизор?

Самое главное правило – это то, что просмотр телевизора ребенком должен происходить под контролем родителей. Ребенок должен просматривать любые телепередачи в присутствии родителей для того, чтобы просматриваемые программы были под контролем. Прежде чем включать телевизор ребенку, родители должны ознакомиться с сюжетом. Фильмы ужасов и мультфильмы с хаотичным сюжетом должны быть исключены.

В комнате должно быть нормальное освещение: не слишком светло, но и не слишком темно.

Родители должны следить за тем, чтобы ребенок не смотрел телевизор сбоку. Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 метров. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах смотреть телевизор не рекомендуется.

Во время просмотра телевизора ребенку не стоит употреблять пищу.

Если ребенок смотрит долгий фильм – делайте с ним физкультминутки, гимнастику для глаз.

Требования Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) к организации телепросмотра для детей:

Младенцы и ранний возраст – ЗАПРЕЩЕНО.

Дошкольный возраст (3-7 лет) – до 30 минут в день суммарно.

Младший школьный возраст (7-10 лет) – 30-50 минут в день.

Старшие школьные возраста (11-18 лет) – 1-3 часа в день.



Как отучить ребенка от бесконечного просмотра телевизора?