13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Как отучить ребенка от бесконечного просмотра телевизора?

12:51 13.01.2020 Фото: pxhere.com
0

Родители должны следить за тем, чтобы ребенок не смотрел телевизор сбоку. Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 метров. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах смотреть телевизор не рекомендуется.

Как отучить ребенка от бесконечного просмотра телевизора?

Чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор

Сейчас в каждом доме есть телевизор. Взрослые смотрят различные телепередачи на кухне, в спальне. Вместе со взрослыми дети проводят время перед телевизором, смотря самые различные по содержанию передачи: новости, сериалы, шоу, а также имеют право на просмотр мультфильмов. Чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор, освещение, время в течение которого ребенок сидит возле экрана. В основном, ребенок передвигается по комнате в процессе просмотра. Играя, он может расположиться непосредственно перед экраном. Сейчас дети даже развиваются при помощи специальных телевизионных программ. Но, по мнению ученых, телевизор сказывается неблагоприятно на здоровье ребенка и оказывает негативное влияние на его развитие.

Чем вреден просмотр телевизора для детей?

  • Отрицательное влияние на органы зрения.
  • Просмотр телевизора способствует снижению зрения, цветоощущения.
  • Отрицательное воздействие на нервную систему.
  • Это и недоразвитие корковых отделов головного мозга, и развитие гиперактивности, нервного возбуждения. В отличие от взрослого организма, детский организм не отдыхает перед телевизором, а наоборот переутомляется.
  • Дети младшего возраста испытывают трудности с произношением звука. Задержка становления речи!
  • Нарушение общения, агрессивное поведение.
  • Телевидение может провоцировать развитие страхов, ночных кошмаров.
  • Ребенок может испытывать проблемы с моторикой.
  • Просмотр телевизора в неправильной позе может провести к нарушению осанки. Также у детей, часто просматривающих телевизор, отмечается недоразвитие мышечной массы.
  • Ребенок быстро привыкает к телевизору, постепенно начинает постоянно требовать включать его любимые программы. Это может перерасти в истерику.
  • Часто за просмотром телепередач дети перекусывают вредными продуктами, вследствие чего формируются неправильные пищевые привычки ведущие к повышению массы тела, заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
  • Вокруг работающего телевизора создаются электромагнитные поля, которые также оказывают негативное влияние на психическое и физиологическое развитие организма

В ходе исследований, проведенных в Европе,было доказано, что ненормированный просмотр телевизора, создает риск повышения уровня артериального давления у детей. Если сидеть у телевизора больше 2 часов в день, риск развития повышения артериального давления увеличивается на 30 %. Известно, что увеличение физической активности способно предотвратить эту патологию.

Кому противопоказан просмотр телепередач?

  • Детям до 2 лет
  • Детям с нарушениями нервной системы в следствие стресса
  • Детям с нарушениями нервно-психического развития
  • Впечатлительным детям
  • Детям, недавно перенесшим операцию на глазах
  • Детям, имеющим серьезные заболевания глаз

Как и сколько времени ребенок должен просматривать телевизор?

Самое главное правило – это то, что просмотр телевизора ребенком должен происходить под контролем родителей. Ребенок должен просматривать любые телепередачи в присутствии родителей для того, чтобы просматриваемые программы были под контролем. Прежде чем включать телевизор ребенку, родители должны ознакомиться с сюжетом. Фильмы ужасов и мультфильмы с хаотичным сюжетом должны быть исключены.

В комнате должно быть нормальное освещение: не слишком светло, но и не слишком темно.

Родители должны следить за тем, чтобы ребенок не смотрел телевизор сбоку. Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 метров. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах смотреть телевизор не рекомендуется.

Во время просмотра телевизора ребенку не стоит употреблять пищу.

Если ребенок смотрит долгий фильм – делайте с ним физкультминутки, гимнастику для глаз.

Требования Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) к организации телепросмотра для детей:

Младенцы и ранний возраст – ЗАПРЕЩЕНО.

Дошкольный возраст (3-7 лет) – до 30 минут в день суммарно.

Младший школьный возраст (7-10 лет) – 30-50 минут в день.

Старшие школьные возраста (11-18 лет) – 1-3 часа в день.

Как отучить ребенка от бесконечного просмотра телевизора?

  • Родители должны стараться не включать телевизор в присутствии ребенка.
  • Не включать телевизор в фоновом режиме.
  • Не включать телевизор пока занимаетесь с ребенком творчеством или он играет.
  • Если вы позволяете ребенку посмотреть мультфильм, договоритесь с ним заранее о том, что после окончания положенного времени, телевизор будет выключен.
  • Как можно больше времени проводите с ребенком на прогулке, занимайтесь спортом, посещайте различные творческие кружки и секции.
 Источник: Роспотребнадзор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А ваши дети ежедневно смотрят телевизор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКровавую бойню устроили в подъезде многоэтажки Микрорайона мужчина и женщина в Бердске
14:11 13-01-2020
Кровавую бойню устроили в подъезде многоэтажки Микрорайона мужчина и женщина в Бердске
11 сексуальных обычаев мира: 20 партнеров до вступления в брак, многомужество, запрет секса при свете
14:06 13-01-2020
11 сексуальных обычаев мира: 20 партнеров до вступления в брак, многомужество, запрет секса при свете
БердскОтчитываются за собранные 1,2 млн рублей на лечение трехлетней Анечки Коноваловой с опухолью мозга родители из Бердска
14:00 13-01-2020
Отчитываются за собранные 1,2 млн рублей на лечение трехлетней Анечки Коноваловой с опухолью мозга родители из Бердска
Рождество Христово: Что празднуем, традиции празднования, в чем смысл
13:56 13-01-2020
Рождество Христово: Что празднуем, традиции празднования, в чем смысл
Головная боль и диарея возникают от школьной фобии
13:46 13-01-2020
Головная боль и диарея возникают от школьной фобии
Конвой привёл жениха в ЗАГС в Новосибирской области
13:45 13-01-2020
Конвой привёл жениха в ЗАГС в Новосибирской области
Новые социальные объекты появятся в Новосибирске
13:38 13-01-2020
Новые социальные объекты появятся в Новосибирске
17 млрд рублей составил долг компании "НСК Холди" из Новосибирска
13:30 13-01-2020
17 млрд рублей составил долг компании
Поджелудочная железа: как защититься от панкреатита, рака и сахарного диабета
13:30 13-01-2020
Поджелудочная железа: как защититься от панкреатита, рака и сахарного диабета
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 13-01-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима