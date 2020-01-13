Как отучить ребенка от бесконечного просмотра телевизора?

Сейчас в каждом доме есть телевизор. Взрослые смотрят различные телепередачи на кухне, в спальне. Вместе со взрослыми дети проводят время перед телевизором, смотря самые различные по содержанию передачи: новости, сериалы, шоу, а также имеют право на просмотр мультфильмов. Чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор, освещение, время в течение которого ребенок сидит возле экрана. В основном, ребенок передвигается по комнате в процессе просмотра. Играя, он может расположиться непосредственно перед экраном. Сейчас дети даже развиваются при помощи специальных телевизионных программ. Но, по мнению ученых, телевизор сказывается неблагоприятно на здоровье ребенка и оказывает негативное влияние на его развитие.
Чем вреден просмотр телевизора для детей?
- Отрицательное влияние на органы зрения.
- Просмотр телевизора способствует снижению зрения, цветоощущения.
- Отрицательное воздействие на нервную систему.
- Это и недоразвитие корковых отделов головного мозга, и развитие гиперактивности, нервного возбуждения. В отличие от взрослого организма, детский организм не отдыхает перед телевизором, а наоборот переутомляется.
- Дети младшего возраста испытывают трудности с произношением звука. Задержка становления речи!
- Нарушение общения, агрессивное поведение.
- Телевидение может провоцировать развитие страхов, ночных кошмаров.
- Ребенок может испытывать проблемы с моторикой.
- Просмотр телевизора в неправильной позе может провести к нарушению осанки. Также у детей, часто просматривающих телевизор, отмечается недоразвитие мышечной массы.
- Ребенок быстро привыкает к телевизору, постепенно начинает постоянно требовать включать его любимые программы. Это может перерасти в истерику.
- Часто за просмотром телепередач дети перекусывают вредными продуктами, вследствие чего формируются неправильные пищевые привычки ведущие к повышению массы тела, заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
- Вокруг работающего телевизора создаются электромагнитные поля, которые также оказывают негативное влияние на психическое и физиологическое развитие организма
В ходе исследований, проведенных в Европе,было доказано, что ненормированный просмотр телевизора, создает риск повышения уровня артериального давления у детей. Если сидеть у телевизора больше 2 часов в день, риск развития повышения артериального давления увеличивается на 30 %. Известно, что увеличение физической активности способно предотвратить эту патологию.
Кому противопоказан просмотр телепередач?
- Детям до 2 лет
- Детям с нарушениями нервной системы в следствие стресса
- Детям с нарушениями нервно-психического развития
- Впечатлительным детям
- Детям, недавно перенесшим операцию на глазах
- Детям, имеющим серьезные заболевания глаз
Как и сколько времени ребенок должен просматривать телевизор?
Самое главное правило – это то, что просмотр телевизора ребенком должен происходить под контролем родителей. Ребенок должен просматривать любые телепередачи в присутствии родителей для того, чтобы просматриваемые программы были под контролем. Прежде чем включать телевизор ребенку, родители должны ознакомиться с сюжетом. Фильмы ужасов и мультфильмы с хаотичным сюжетом должны быть исключены.
В комнате должно быть нормальное освещение: не слишком светло, но и не слишком темно.
Родители должны следить за тем, чтобы ребенок не смотрел телевизор сбоку. Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 метров. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах смотреть телевизор не рекомендуется.
Во время просмотра телевизора ребенку не стоит употреблять пищу.
Если ребенок смотрит долгий фильм – делайте с ним физкультминутки, гимнастику для глаз.
Требования Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) к организации телепросмотра для детей:
Младенцы и ранний возраст – ЗАПРЕЩЕНО.
Дошкольный возраст (3-7 лет) – до 30 минут в день суммарно.
Младший школьный возраст (7-10 лет) – 30-50 минут в день.
Старшие школьные возраста (11-18 лет) – 1-3 часа в день.
Как отучить ребенка от бесконечного просмотра телевизора?
- Родители должны стараться не включать телевизор в присутствии ребенка.
- Не включать телевизор в фоновом режиме.
- Не включать телевизор пока занимаетесь с ребенком творчеством или он играет.
- Если вы позволяете ребенку посмотреть мультфильм, договоритесь с ним заранее о том, что после окончания положенного времени, телевизор будет выключен.
- Как можно больше времени проводите с ребенком на прогулке, занимайтесь спортом, посещайте различные творческие кружки и секции.