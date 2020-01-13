8 млрд. потратит на космический корабль «Орел» Роскосмос

В 2021 году Роскосмос намечает заказать за 8,1 миллиарда рублей «создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения».

Роскосмос в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел» для полетов на Международную космическую станцию (МКС) и к Луне, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (предприятие Роскосмоса) занимается производством первых двух кораблей «Орел»: один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на ракетах-носителях тяжелого класса «Ангара-А5» в 2023 году и сверхтяжелого класса «Енисей» в 2028 году, а второй — полноценным многоразовым кораблем для летных испытаний и последующей эксплуатации.

Согласно материалам на сайте госзакупок, в 2021 году Роскосмос намечает заказать за 8,1 миллиарда рублей «создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения».

Разработка первого «Орла», который ранее носил название «Федерация», ведется уже десять лет. В декабре 2019-го «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительные 18 миллиардов рублей на разработку «Орла», гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин пояснил, что деньги нужны на создание инфраструктуры на космодроме Восточный.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля «Орел» состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет корабля к МКС.

В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на «Ангаре», а в 2028 году – первый старт на ракете «Енисей». Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нём Луны, а в 2030-м – высадка российских космонавтов на её поверхность.

Источник: РИА Новости